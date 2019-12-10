Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 ihale ile 5 milyar 665,4 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 5,7 milyar lira borçlandı
10.12.2019 15:33
Son güncelleme : 10.12.2019 15:33
AA
Bakanlık, ilk ihalede 6 ay (182 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 11,02, bileşik faiz yüzde 11,32 oldu.
Nominal teklifin 1 milyar 936,2 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 256 milyon lira, net satış 1 milyar 190,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 900 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.
Nominal teklifin 1 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 48 milyon lira, net satış 1 milyar 50 milyon lira oldu.
İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 1 milyar 211 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 725 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, 5 milyar 665,4 milyon lira borçlandı.
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|% 14,40
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|RYGYO
|3,97
|19.471.407
|% 13,43
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|RYSAS
|2,99
|23.919.474
|% 12,41
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|ARMDA
|14,32
|4.254.188
|% 11,18
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|HURGZ
|1,28
|931.478
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|11.638
|% -14,97
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|DIRIT
|1,04
|63.992
|% -9,57
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|EGCEY
|0,33
|101.195
|% -8,33
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|1,47
|95.577.891
|% -8,13
|
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|% -0,80
|
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|PETKM
|3,57
|223.013.469
|% -0,28
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|ISFIN
|3,09
|188.966.962
|% -0,32
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|Sterlin
|7,6109
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|Frank
|5,8572
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|Alış
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|Altın Ons
|1.467
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|Altın Gr.
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