Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesiyle 9 milyar 291,9 milyon lira borçlanmaya gitti.
Hazine 9,3 milyar lira borçlandı
14.01.2020 16:13
Son güncelleme : 14.01.2020 16:13
AA
Bakanlık, ilk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 10,59, bileşik faiz yüzde 10,45 oldu.
Nominal teklifin 8 milyar 226,6 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 61,6 milyon lira, net satış 3 milyar 587 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 502,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 800 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine ikinci ihalede ise 7 yıl (2485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
Nominal teklifin 3 milyar 397 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 780 milyon lira, net satış 1 milyar 819,9 milyon lira oldu.
Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 365 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 185 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Hazine, piyasaya 9 milyar 291,9 milyon lira borçlandı.
15:58120.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 500,94
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 120.249
|
121.041
En Düşük
119.575
15:585,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0269
|Açılış
|: 5,8930
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,9014
En Düşük
5,8604
15:586,5485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5764
En Düşük
6,5283
15:58292,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,39
|Açılış
|: 292,48
|
|Önceki Kapanış
|: 292,09
|
293,16
En Düşük
289,78
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|6,76
|15.186.723
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,24
|461.369.403
|% 15,99
|
|BURVA
|15,53
|877.610
|% 14,95
|
|CRFSA
|6,09
|157.109.176
|% 14,26
|
|VAKKO
|5,41
|64.310.423
|% 12,47
|
|GLBMD
|2,22
|522.970
|% -14,94
|
|INFO
|5,80
|11.840
|% -10,77
|
|VKING
|3,13
|647.699
|% -10,57
|
|NIBAS
|4,50
|92.984
|% -10,00
|
|MTRYO
|5,53
|11.069
|% -7,83
|
|THYAO
|14,80
|1.759.325.259
|% -0,27
|
|KRDMD
|2,98
|633.353.725
|% 0,34
|
|PETKM
|4,06
|589.196.381
|% -0,73
|
|ASELS
|23,10
|497.583.211
|% 0,79
|
|TKNSA
|6,24
|461.369.403
|% 15,99
|
|KRDMD
|2,98
|633.353.725
|% 0,34
|
|EKGYO
|1,56
|304.945.732
|% -1,27
|
|PETKM
|4,06
|589.196.381
|% -0,73
|
|AVOD
|2,06
|250.524.286
|% 9,57
|
|THYAO
|14,80
|1.759.325.259
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6242
|7,6624
|% 0,36
|
|Frank
|6,0651
|6,1016
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5656
|1,5735
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.543
|1.544
|-5,45
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,50
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.928
|1.976
|-6,87
|
|Yarım
|932
|956
|-3,32
|
|Çeyrek
|467
|478
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,77
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,55
|