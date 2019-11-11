GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Hazine 9,8 milyar lira borçlandı

11.11.2019 16:19

Son güncelleme : 11.11.2019 16:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanmaya gitti.



AA

Bakanlık, ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,9 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 11,92, bileşik faiz yüzde 12,27 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 744,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 680 milyon lira, net satış 1 milyar 746,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 195,9 milyon  liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 920 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,6 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede reel basit faiz yüzde 3,25, reel bileşik faiz yüzde 3,27 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 68,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 256 milyon lira, net satış 2 milyar 251,1 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 3 milyar 89 milyon liralık teklif alındı ve  bu kesime 1 milyar 853 milyonluk liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 9 milyar 760,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:04103.628
Değişim :  0,46% |  475,09
Açılış :  102.922  
Önceki Kapanış :  103.153  
En Yüksek
103.741 En Düşük
102.369
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,73 5.711.483 % 19,94  
ISBTR 22.310,00 727.152 % 15,00  
OLMIP 4,92 6.011.125 % 14,95  
KFEIN 8,53 79.467.790 % 14,34  
GYHOL 7,27 5.881.932 % 11,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4142 7,4514 % 0,93  
Frank 5,7860 5,8208 % 0,56  
Riyal 1,5349 1,5426 % 0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,16  
Altın Gr. 271 272 1,19  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.796 1.841 5,11  
Yarım 868 890 2,48  
Çeyrek 435 445 1,23  
Gümüş.Ons 16,80 16,83 0,00  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 0,01  
B. Petrol 62,02 62,02 -0,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru