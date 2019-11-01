Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine gelecek hafta 2 ihale düzenleyecek
01.11.2019 14:50
Son güncelleme : 01.11.2019 14:50
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Kasım Salı günü düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
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En Yüksek
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En Düşük
97.679
14:355,7250
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
5,7062
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,3646
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 277,92
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279,36
En Düşük
277,17
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|3,20
|79.481.716
|% 14,29
|
|KLMSN
|14,77
|44.085.095
|% 12,58
|
|ACSEL
|4,84
|13.242.150
|% 9,26
|
|ANELE
|2,16
|9.727.699
|% 8,00
|
|BOSSA
|5,50
|34.776.726
|% 7,42
|
|METRO
|2,32
|34.018.366
|% -20,00
|
|QNBFL
|28,96
|116.725
|% -12,77
|
|KPHOL
|2,56
|3.075
|% -8,57
|
|YGYO
|0,44
|6.622.705
|% -8,33
|
|DOKTA
|43,42
|18.284.203
|% -8,28
|
|THYAO
|11,54
|369.165.827
|% -0,86
|
|EREGL
|6,46
|209.704.580
|% -1,22
|
|FENER
|16,47
|195.459.155
|% 3,58
|
|ISFIN
|2,43
|161.102.817
|% -3,95
|
|GARAN
|9,20
|148.639.647
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|49.506.202
|% 3,45
|
|ISFIN
|2,43
|161.102.817
|% -3,95
|
|MEPET
|1,85
|75.327.357
|% 1,09
|
|EREGL
|6,46
|209.704.580
|% -1,22
|
|KRDMD
|2,12
|68.298.309
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4001
|7,4372
|% 0,36
|
|Frank
|5,7838
|5,8187
|% 0,25
|
|Riyal
|1,5233
|1,5309
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.511
|-2,25
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,36
|
|Cumhuriyet
|1.842
|1.870
|-1,00
|
|Tam
|1.833
|1.879
|-0,69
|
|Yarım
|886
|909
|-0,33
|
|Çeyrek
|444
|455
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,09
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|0,00
|
|B. Petrol
|59,74
|59,74
|0,12
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