Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki tahvil ve bir kira sertifikasının ihraç ihalelerini yapacak.
Hazine gelecek hafta 3 ihale düzenleyecek
24.01.2020 15:55
Son güncelleme : 24.01.2020 15:55
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Ocak'ta olacak ihalede 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Bakanlık, 28 Ocak'taki ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Aynı gün düzenlenecek diğer ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
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