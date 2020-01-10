Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek













AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta 2 ihale düzenlenecek.İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.İkinci ihalede 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.