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Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek

10.01.2020 11:22

Son güncelleme : 10.01.2020 11:22
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.



AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta 2 ihale düzenlenecek.

İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

İkinci ihalede 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.




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