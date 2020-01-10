Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
Hazine haftaya 2 ihale düzenleyecek
10.01.2020 11:22
Son güncelleme : 10.01.2020 11:22
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Ocak'ta 2 ihale düzenlenecek.
İlk ihalede 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.
İkinci ihalede 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,84
|63.095.624
|% 14,06
|
|RYGYO
|5,47
|44.900.323
|% 12,09
|
|ODAS
|2,89
|556.951.607
|% 12,02
|
|SRVGY
|12,50
|1.419.600
|% 10,04
|
|BALAT
|2,36
|320.075
|% 9,77
|
|BURVA
|11,50
|132.352
|% -7,93
|
|MTRYO
|5,40
|3.022
|% -5,26
|
|UZERB
|2,10
|1.726
|% -4,55
|
|DAGHL
|3,00
|7.236.355
|% -4,46
|
|IHEVA
|2,79
|30.739
|% -3,12
|
|ODAS
|2,89
|556.951.607
|% 12,02
|
|THYAO
|14,24
|334.902.087
|% -0,07
|
|PETKM
|3,94
|305.020.643
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,79
|171.246.470
|% 1,09
|
|EKGYO
|1,49
|160.651.949
|% 1,36
|
|ODAS
|2,89
|556.951.607
|% 12,02
|
|EKGYO
|1,49
|160.651.949
|% 1,36
|
|ALBRK
|1,69
|145.645.977
|% 2,42
|
|PETKM
|3,94
|305.020.643
|% 0,77
|
|KRDMD
|2,79
|171.246.470
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6686
|7,7071
|% 0,29
|
|Frank
|6,0227
|6,0590
|% 0,28
|
|Riyal
|1,5646
|1,5724
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|0,15
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,15
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|65,30
|65,30
|-0,06
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