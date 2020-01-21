Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği bono ihalesinde piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.
Hazine yaklaşık 2 milyar lira borçlandı
21.01.2020 17:30
Son güncelleme : 21.01.2020 17:30
AA
İhalede, 3 ay (91 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı yapılırken, basit faiz 9,26, bileşik faiz yüzde 9,59 oldu.
Nominal teklifin 3 milyar 858,7 milyon lira
olduğu ihalede, nominal satış 408 milyon lira, net satış 398,8 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamu kuruluşlarından gelen 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 711,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Böylece Bakanlık, piyasaya 1 milyar 998,8 milyon lira borçlandı.
17:14123.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
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|Açılış
|: 121.887
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|Önceki Kapanış
|: 122.620
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123.604
En Düşük
121.504
17:145,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
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|Açılış
|: 5,9290
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|Önceki Kapanış
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5,9350
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En Yüksek
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 295,64
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|Önceki Kapanış
|: 297,74
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298,88
En Düşük
295,62
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|94,95
|19.102.421
|% 19,96
|
|BERA
|4,71
|139.747.573
|% 19,85
|
|ISGSY
|5,73
|419.938.995
|% 17,66
|
|EGSER
|4,63
|76.538.136
|% 17,22
|
|GEDIK
|10,74
|18.032.710
|% 14,99
|
|BALAT
|2,42
|92.306
|% -9,70
|
|MEMSA
|0,39
|784.620
|% -7,14
|
|MTRYO
|5,50
|93.625
|% -6,78
|
|ORMA
|4,16
|278.362
|% -5,45
|
|ARTI
|0,93
|154.612
|% -5,10
|
|THYAO
|14,86
|1.500.878.440
|% -1,46
|
|ISFIN
|4,56
|1.254.400.082
|% 5,31
|
|PETKM
|4,10
|622.038.739
|% -0,24
|
|KRDMD
|3,11
|448.014.677
|% 2,64
|
|ISGSY
|5,73
|419.938.995
|% 17,66
|
|ISFIN
|4,56
|1.254.400.082
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,73
|389.384.714
|% 2,98
|
|ALBRK
|1,76
|359.302.908
|% 1,15
|
|PETKM
|4,10
|622.038.739
|% -0,24
|
|ODAS
|1,88
|277.054.900
|% 5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7223
|7,7610
|% 0,60
|
|Frank
|6,1054
|6,1421
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.549
|-14,90
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-2,10
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.949
|1.998
|-6,60
|
|Yarım
|942
|966
|-3,19
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,06
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|B. Petrol
|64,67
|64,67
|-0,53
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