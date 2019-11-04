Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
04.11.2019 15:08
Son güncelleme : 04.11.2019 15:08
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre yarın düzenlenecek ilk ihalede 5 yıl (1722 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
14:53100.099
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.635,92
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.157
En Düşük
99.144
14:535,6919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0153
|Açılış
|: 5,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7077
En Düşük
5,6838
14:536,3571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0228
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3837
En Düşük
6,3498
14:53276,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -1,33
|Açılış
|: 276,57
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
277,86
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,25
|65.377.492
|% 19,29
|
|QNBFL
|31,44
|541.388
|% 15,00
|
|HATEK
|4,75
|7.525.490
|% 13,10
|
|EGCYH
|0,11
|6.512
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|4.416
|% 7,69
|
|DOKTA
|36,50
|273.474
|% -15,31
|
|TKURU
|9,58
|74.016
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,66
|416.465
|% -8,29
|
|MSGYO
|1,57
|27.135.315
|% -7,65
|
|SASA
|6,38
|193.837.346
|% -6,86
|
|THYAO
|11,86
|553.478.553
|% 2,51
|
|GARAN
|9,49
|222.051.053
|% 2,26
|
|ASELS
|18,86
|208.328.889
|% 2,56
|
|ISFIN
|2,68
|197.587.670
|% 3,08
|
|SASA
|6,38
|193.837.346
|% -6,86
|
|KRDMD
|2,21
|171.637.030
|% 2,79
|
|ISFIN
|2,68
|197.587.670
|% 3,08
|
|THYAO
|11,86
|553.478.553
|% 2,51
|
|PETKM
|3,48
|144.628.394
|% 1,46
|
|VAKFN
|1,66
|68.409.562
|% 3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3337
|7,3705
|% -0,38
|
|Frank
|5,7375
|5,7721
|% -0,50
|
|Riyal
|1,5130
|1,5206
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.513
|-1,76
|
|Altın Gr.
|277
|277
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.858
|-13,00
|
|Tam
|1.826
|1.872
|-7,85
|
|Yarım
|883
|906
|-3,80
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,73
|