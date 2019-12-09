Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca yarın 2 ihale gerçekleştirilecek.
Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
09.12.2019 15:33
Son güncelleme : 09.12.2019 15:33
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede, 6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosu, ikinci ihalede ise 7 yıl (2520 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili
yeniden ihraç edilecek.
15:18108.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 6,65
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
15:185,8058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0192
|Açılış
|: 5,8020
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8067
En Düşük
5,7719
15:186,4296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0279
|Açılış
|: 6,4190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4326
En Düşük
6,3863
15:18273,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 1,53
|Açılış
|: 273,31
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,44
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.858.981
|% 19,89
|
|AFYON
|6,73
|184.751.269
|% 17,04
|
|CEMAS
|1,61
|174.287.716
|% 15,00
|
|GLRYH
|2,45
|26.754.754
|% 11,36
|
|ASLAN
|41,64
|15.948.840
|% 10,10
|
|SMART
|7,66
|2.602.991
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|DERAS
|3,52
|7.850.087
|% -7,85
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|THYAO
|13,83
|815.425.002
|% 0,80
|
|ISFIN
|3,13
|426.367.532
|% 2,62
|
|ASELS
|19,60
|368.170.206
|% 1,29
|
|TUPRS
|123,00
|253.133.993
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,50
|223.276.293
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|223.276.293
|% 1,35
|
|ISFIN
|3,13
|426.367.532
|% 2,62
|
|IHLAS
|0,81
|101.249.601
|% 8,00
|
|CEMAS
|1,61
|174.287.716
|% 15,00
|
|IHLGM
|0,89
|84.346.687
|% 4,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6170
|7,6552
|% 0,47
|
|Frank
|5,8403
|5,8755
|% 0,31
|
|Riyal
|1,5430
|1,5508
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.464
|1.464
|3,43
|
|Altın Gr.
|273
|273
|1,51
|
|Cumhuriyet
|1.811
|1.838
|9,00
|
|Tam
|1.803
|1.848
|10,08
|
|Yarım
|872
|894
|4,87
|
|Çeyrek
|437
|447
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,02
|
|B. Petrol
|63,73
|63,73
|-0,66
|