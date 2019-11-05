Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca, 1 milyar 721 milyon 400 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine`den 1,7 milyar liralık kira sertifikası ihracı
05.11.2019 17:08
Son güncelleme : 05.11.2019 17:13
AA
Bakanlıktan yapılan duyuruda, bugün 1 milyar 721 milyon 400 bin lira
tutarında, 6 Kasım 2019 valörlü ve 30 Ekim 2024 itfa tarihli TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının ihracının gerçekleştirildiği belirtildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisinin İHS (Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletileceği ifade edildi.
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En Düşük
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|% 18,44
|
|HATEK
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|% 15,48
|
|QNBFL
|36,14
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|% 14,95
|
|BERA
|3,53
|66.904.783
|% 11,36
|
|DITAS
|8,93
|10.069.177
|% 9,17
|
|DOKTA
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|222.878
|% -12,33
|
|TKURU
|8,66
|278.871
|% -9,60
|
|DENIZ
|20,98
|5.290.566
|% -8,78
|
|IDEAS
|3,45
|618.248
|% -8,49
|
|BMELK
|1,56
|203.038
|% -8,24
|
|THYAO
|11,88
|655.446.643
|% 0,42
|
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|2,25
|282.170.707
|% 0,00
|
|EREGL
|6,90
|260.097.781
|% 3,14
|
|GSRAY
|1,70
|215.276.748
|% 6,92
|
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|198.645.494
|% 0,11
|
|GSRAY
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|
|KRDMD
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|282.170.707
|% 0,00
|
|BJKAS
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|197.644.617
|% 18,44
|
|TSPOR
|1,43
|106.817.224
|% 5,93
|
|IHLAS
|0,58
|33.252.044
|% -4,92
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3862
|7,4233
|% 0,23
|
|Frank
|5,7715
|5,8063
|% -0,23
|
|Riyal
|1,5272
|1,5349
|% 0,10
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.492
|1.493
|-16,09
|
|Altın Gr.
|276
|276
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.821
|1.867
|-6,70
|
|Yarım
|880
|903
|-3,24
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|Çeyrek
|442
|452
|-1,63
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|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|3,30
|3,30
|-0,03
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