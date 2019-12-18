Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 milyar 250 milyon euroluk Devlet İç Borçlanma Senedi ihracı gerçekleştirdi.
Hazine`den 1 milyar 250 milyon euroluk DİBS ihracı
18.12.2019 14:52
Son güncelleme : 18.12.2019 15:09
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 20 Aralık 2019 valörlü, 17 Aralık 2021 itfa tarihli 1 milyar 250 milyon euro
tutarında Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihraç edildi.
Satış tutarları bilgisi, DİBS almaya hak kazanan bankalara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.
14:54110.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -446,40
|Açılış
|: 110.563
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|Önceki Kapanış
|: 111.074
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110.848
En Düşük
110.106
14:545,9152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0276
|Açılış
|: 5,9110
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|Önceki Kapanış
|: 5,8800
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5,9207
En Düşük
5,8830
14:546,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5710
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|Önceki Kapanış
|: 6,5510
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6,5924
En Düşük
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14:54280,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,31
|Açılış
|: 280,69
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|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
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|QNBFL
|69,15
|4.097.268
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,95
|8.788.406
|% 13,12
|
|IEYHO
|0,62
|228.627.464
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,62
|24.875.689
|% 12,27
|
|BURVA
|7,85
|8.718.125
|% 10,10
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|12.533.569
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.375.783
|% -10,10
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|THYAO
|13,76
|592.037.036
|% -1,08
|
|KRDMD
|2,51
|261.627.795
|% 0,40
|
|IEYHO
|0,62
|228.627.464
|% 12,73
|
|TUPRS
|122,80
|222.698.368
|% -1,13
|
|GARAN
|10,74
|212.150.196
|% -1,29
|
|IEYHO
|0,62
|228.627.464
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,51
|261.627.795
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,48
|146.279.433
|% -1,99
|
|ODAS
|2,29
|206.050.280
|% 8,53
|
|GUSGR
|2,52
|203.338.685
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7158
|7,7545
|% 0,17
|
|Frank
|6,0025
|6,0386
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5712
|1,5790
|% 0,39
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.477
|1.477
|1,23
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,33
|
|Cumhuriyet
|1.861
|1.889
|12,00
|
|Tam
|1.851
|1.898
|10,35
|
|Yarım
|895
|918
|5,00
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,83
|65,83
|-0,27
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