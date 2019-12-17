Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 milyar 948 milyon 180 bin liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine`den 1 milyar 948 milyon liralık kira sertifikası ihracı
17.12.2019 18:52
Son güncelleme : 17.12.2019 18:52
AA
Bakanlıktan yapılan duyuruya göre, bugün 1 milyar 948 milyon 180 bin lira
tutarında, 18 Aralık 2019 valörlü ve 15 Aralık 2021 itfa tarihli kira sertifikası ihracı yapıldı.
Duyuruda, kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara satış tutarları bilgisinin Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletileceği belirtildi.
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|% 19,81
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|FLAP
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|% 15,42
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|BURVA
|7,13
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|% 15,00
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|MTRYO
|5,26
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|ATAGY
|4,51
|9.475.214
|% -14,91
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|TSPOR
|2,43
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|% -12,27
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|FORMT
|2,90
|442.401
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|NIBAS
|6,13
|857.342
|% -9,85
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|HUBVC
|13,48
|39.938.914
|% -9,47
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|THYAO
|13,91
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|664.053.972
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|ASELS
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|% -0,41
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|SISE
|5,12
|383.997.001
|% 0,59
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|% 19,57
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|GUSGR
|2,58
|615.445.975
|% 6,17
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|CEMAS
|1,65
|235.071.461
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,50
|305.157.467
|% -1,19
|
|ALBRK
|1,34
|155.078.430
|% -0,74
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,7218
|7,7606
|% -0,76
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|Frank
|5,9683
|6,0043
|% 0,67
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|Riyal
|1,5633
|1,5711
|% 0,55
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,50
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|Altın Gr.
|279
|279
|1,23
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|Cumhuriyet
|1.849
|1.877
|9,00
|
|Tam
|1.841
|1.887
|8,68
|
|Yarım
|890
|913
|4,20
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|Çeyrek
|446
|456
|2,10
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|Gümüş.Ons
|16,96
|17,00
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
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|B. Petrol
|65,92
|65,92
|0,58
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