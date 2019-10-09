Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
09.10.2019 14:57
Son güncelleme : 09.10.2019 15:22
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 11 Ekim 2019 valörlü, 9 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,87 kupon ödemeli 3,015 kilogram (995/1000 saflıkta) altın
karşılığı altın
tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,87 kira ödemeli 12,662 kilogram (995/1000 saflıkta) altın
karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
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