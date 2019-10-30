Hazine ve Maliye Bakanlığı`nca kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Hazine`den altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı
30.10.2019 17:20
Son güncelleme : 30.10.2019 17:20
AA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 1 Kasım 2019 valörlü, 30 Ekim 2020 itfa tarihli olarak altın
tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 0,75 kupon ödemeli 7,368 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ile 6 ayda bir yüzde 0,75 kira ödemeli 3,020 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
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BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|2,95
|49.346.907
|% 19,92
|
|SALIX
|5,49
|10.859
|% 15,82
|
|DITAS
|8,08
|10.094.247
|% 13,80
|
|FENER
|15,91
|397.846.866
|% 12,44
|
|PKENT
|128,00
|147.422
|% 12,28
|
|SANEL
|3,25
|278.976
|% -10,96
|
|EGCYH
|0,10
|59.694
|% -9,09
|
|DENIZ
|23,84
|7.786.500
|% -7,24
|
|RALYH
|6,50
|395.240
|% -7,14
|
|EGCEY
|0,31
|8.298
|% -6,06
|
|THYAO
|11,65
|728.829.188
|% -1,60
|
|ISFIN
|2,63
|626.510.566
|% -2,95
|
|GARAN
|9,27
|479.564.632
|% -2,11
|
|FENER
|15,91
|397.846.866
|% 12,44
|
|AKBNK
|6,97
|273.412.636
|% -1,83
|
|ISFIN
|2,63
|626.510.566
|% -2,95
|
|IHLGM
|0,73
|103.170.100
|% -3,95
|
|THYAO
|11,65
|728.829.188
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,20
|70.210.716
|% -1,64
|
|KRDMD
|2,20
|127.127.861
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3611
|7,3981
|% 0,01
|
|Frank
|5,7545
|5,7892
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5244
|1,5320
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,59
|
|Cumhuriyet
|1.827
|1.855
|7,00
|
|Tam
|1.817
|1.863
|4,22
|
|Yarım
|878
|901
|2,04
|
|Çeyrek
|441
|450
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,00
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