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Hazine`nin borç yönetimi başarısı ödüllendirildi!

24.10.2019 11:11

Son güncelleme : 24.10.2019 11:39
Uluslararası sermaye piyasalarına ilişkin değerlendirmeleriyle alanında itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital, Hazine ve Maliye Bakanlığı`nın, yaşanan zorlu süreçlere rağmen gerçekleştirdiği borç yönetimi başarısını ödüllendirdi.



AA

Uluslararası sermaye piyasaları hakkında periyodik olarak piyasa  değerlendirmesi, rapor, makale, röportaj gibi şekilde yayınlar hazırlayan ve  alanında en itibarlı yayımcı kuruluşlardan biri olan GlobalCapital (eski adıyla  Euroweek), Hazine ve Maliye Bakanlığının borç yönetimi birimini, "Yılın Kamu  Borcu Yönetim Ofisi" seçti.

Ödüle göre, bakanlığın uluslararası tahvil ve eurobond ihraçlarını  gerçekleştiren birimi, uluslararası piyasaların büyük belirsizliklerle boğuştuğu,  kur ataklarının yaşandığı, diplomatik sorunların etkisinin hissedildiği bir  dönemde en doğru araçlarla, en doğru zamanlarda, yatırımcı refleksini en iyi  analiz ederek, borçlanma süreçlerini en başarılı yöneten birim olarak  değerlendirildi.

"PİYASA GÜVENİNİ HEP YÜKSEK TUTTUK"

Ödüle ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye  Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yle ilgili spekülatif atakların ve olumsuz algı  çalışmalarının yoğun olduğu bir dönemde böyle bir ödül alınmasını oldukça önemli  gördüğünü aktararak, "Bir taraftan yatırımcı güvenini güçlü tutarken, diğer  taraftan en doğru zamanda, en doğru enstrümanlarla borçlandık. Piyasa güvenini  hep yüksek tuttuk. Borçlanma araçlarımıza, miktarların kat kat üstünde talepler  geldi. Her enstrümanı detaylı analiz ettik. Sonuçta en doğru zamanda, en doğru  araçları kullandık ve ideal projeksiyonların öngördüğünün altında faizlerle  süreçleri tamamladık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kamu borçluluk oranlarında dünyada en iyi durumda olan  ülkelerden biri olduğunu bildiren Albayrak, "Bu, her anlamda elimizi güçlü  tutuyor. Bu gücümüzü koruyarak, kazanımlarımızı muhafaza ederek hedeflerimize  ilerleyeceğiz." dedi.

Albayrak, yaşanan olağanüstü oynaklık dönemi boyunca, tüm ekiple yatırımcıların nasıl tepki vereceğini öngörmek için hatasız bir projeksiyon  ortaya koyduklarını ve fon sağlamak konusunda en uygun pencerelerden  faydalandıklarını dile getirerek, "Bu ödülde emeği olan başta Bakan Yardımcımız  Bülent Aksu olmak üzere tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BAŞARILI BORÇLANMA

GlobalCapital'ın ödül ile ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin, son  bir yıldır zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmeye zorlandığına dikkat  çekilerek, "Bütün bu zorlukların arasında, borç yönetim ofisi profesyonelliğinden  hiç taviz vermedi. 2018 Ağustos ayı Türkiye tarihindeki en keskin ve şiddetli kur  saldırılarından birine sahne oldu. Buna rağmen Türkiye ekim ayında piyasalara  geri döndü ve 5 yıllık tahvil ile 2 milyar dolar sağladı." ifadeleri kullanıldı.  Değerlendirmede, tüm zorlu süreçlere rağmen, büyük bir titizlikle yürütülen  çalışmalara işaret edilerek, yatırımcılara verilen güçlü güvenin sürecin  kolaylıkla atlatılmasını sağladığı bildirildi.

Değerlendirmede, Türkiye ile ilgili uluslararası piyasalarda yer alan  olumsuz gündemlere, ağustos ayından sonra devam eden zorlu süreçlere rağmen  piyasalardan en iyi koşullarda, en iyi enstrümanla 2018'de 7,7 milyar dolar,  2019'da avro, dolar ve sukuk piyasalarından toplam 8,7 milyar dolarlık finansman  sağlandığı vurgulanırken, bu sayede Türkiye'nin projeksiyonların altında bir  faizle borçlanma başarısı gösterdiği kaydedildi.




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