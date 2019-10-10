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`Henüz deflasyondan tam olarak çıkmadık`

10.10.2019 07:18

Son güncelleme : 10.10.2019 07:18
Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, "Henüz deflasyondan tam olarak çıkmadık" dedi.



Japonya Ekonomi Bakanı Yasutoshi Nishimura, Ülke'nin henüz deflasyondan tam olarak çıkmadığı ortamda Japon hükümetinin ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sürdürülebilir ekonomik toparlanmanın sağlanması için gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi.

Nishimura, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Japonya deflasyondan tamamen kurtuldu diyebileceğimiz bir duruma henüz ulaşmadık, ancak ekonomi
deflasyondan çıkmaya doğru ilerliyor. Hükümet ve BOJ, birlikte çalışacaklar ve ekonomiyi toparlanma rotasında tutmak için gerekli tüm politika adımlarını atacaklar" dedi. 





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