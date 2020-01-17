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`Hızlı bir ticaret anlaşması mümkün`

17.01.2020 13:36

Son güncelleme : 17.01.2020 13:36
Fransa`nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında hızlı bir ticaret anlaşması oluşturulmasının olası olduğunu söyledi.



DHA

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, söz konusu anlaşmanın Birleşik Krallık taleplerine bağlı olacağını belirterek, "Birleşik Krallık'ın talepleri ne kadar karşılanabilir olursa, biz de bir zaman çizelgesi üzerinde o kadar hızlı fikir birliği sağlayabiliriz" dedi.

Politico Playbook'a verdiği röportajda Montchalin, müzakere süresinin Birleşik Krallık'ın AB'den ne kadar ayrılmak istediğine bağlı olacağını vurgulayarak, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Birleşik Krallık'ın küresel iklim kriziyle mücadelede küresel bir şampiyon haline geldiği açıklamasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Kendimizi aynı sınırın altına koyduğumuz zaman, bu ortak bir karşılık oluşturmak için harika bir yol olur."

Montchalin ayrıca taraflar arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için acele edilmesine gerek olmadığını, bunun uzun bir yolculuk olacağını vurguladı ve ekledi:

"Eğer altı aya ihtiyacımız varsa, bunu kullanmaya değer."

Johnson, Birleşik Krallık'ın Brexit geçiş sürecinin 2020'yi geçmesini kabul etmeyeceğini ve iki tarafın mevcut zaman çizelgesi süresince kapsayıcı bir ticaret anlaşmasına varabileceğini söylemişti.

Brexit süreci devam ederken, ABD ve Çin'in imzaladığı ticaret anlaşması sonrası küresel belirsizliğin de hafiflemesiyle Fitch Ratings, Pekin-Washington anlaşmasının, iki ülkede de iş güvenini artırarak küresel ekonominin dengelenmesine destek olacağı yorumunu yaptı.




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