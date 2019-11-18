HP`den karşı atak!

BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.748.180
|% 19,78
|HURGZ
|1,06
|103.059.626
|% 19,10
|KLNMA
|44,34
|31.039.107
|% 14,99
|PKENT
|128,50
|609.996
|% 14,94
|TIRE
|2,09
|174.699.526
|% 14,21
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3937
|7,4308
|% 0,17
|Frank
|5,7837
|5,8186
|% -0,11
|Riyal
|1,5281
|1,5358
|% -0,01
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.466
|1.467
|-0,68
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,73
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,93
|-0,02
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,00
|B. Petrol
|63,33
|63,33
|0,03
Seans Raporu
- 17:59TMPOL Yüzde 5.23 oranında artışla 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 072, 173 adet işlem
- 17:58KUYAS Yüzde 4.76 oranında artışla 1.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 732, 825 adet işlem
- 17:57FONET Yüzde 10.76 oranında artışla 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 165, 192 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1496, 5 artarak (% 1.50 ) 101, 174
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, HURGZ, KLGYO, PKENT