HP`den karşı atak!

HP Inc, Xerox'un yaptığı 33,5 milyar dolar büyüklüğündeki teklifi reddetti ve karşı teklifte bulunabileceğini bildirdi.Xerox, piyasa değeri kendi değerinden üç kat fazla olan kişisel bilgisayar üreticisi HP Inc için teklifini 5 Kasım'da yapmıştı. HP'den yapılan açıklamada, iki şirketin birleşmesi ile ortaya çıkacak borç yükünün hissedarların çıkarı açısından en iyi olmadığına inanıldığı belirtildi.İki şirket arasında bir ortaklık için kapıyı açık bırakan HP Inc, Xerox Corp için kendisinin bir teklifte bulunmayı araştırmaya açık olduğunu ifade etti.