HSBC, platin ve paladyum için fiyat tahminlerini yükseltti















Platin için 2020 yılı tahminini 920 dolar/ons seviyesinden 941 dolar/ons'a çıkaran HSBC, paladyum için tahminini de 1.705 dolar/ons seviyesinden 2.294 dolar/ons'a yükseltti.Platin piyasasında bu yıl 474 bin ons ve 2021 yılında 326 bin ons arz fazlası olacağını tahmin eden HSBC, paladyumda ise 2019 yılında 816 bin ons olan arz açığının 2020 yılında 540 bin onsa gerileyeceğini öngördü. 2021 yılında ise 589 bin ons arz açığı bekliyor.