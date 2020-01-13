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HSBC altın için fiyat tahminlerini yükseltti

13.01.2020 09:25

Son güncelleme : 13.01.2020 09:26
HSBC, 2020-2021 altın fiyat tahminlerini yükseltti.



HSBC, 2020 için ortalama altın fiyat tahminini 1.560 dolar/onstan 1.613 dolar/onsa, 2021 için ise 1.525 dolar/onstan 1.575 dolar/onsa yükseltti.

HSBC, eğer küresel ekonomik ve jeopolitik görünüm belirsiz olmaya devam ederse veya artarsa, altının ılımlı yukarı hareket edeceğine inandıklarını belirtti.




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