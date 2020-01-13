HSBC, 2020-2021 altın fiyat tahminlerini yükseltti.
HSBC altın için fiyat tahminlerini yükseltti
13.01.2020 09:25
Son güncelleme : 13.01.2020 09:26
HSBC, 2020 için ortalama altın
fiyat tahminini 1.560 dolar/onstan 1.613 dolar/onsa, 2021 için ise 1.525 dolar/onstan 1.575 dolar/onsa yükseltti.
HSBC, eğer küresel ekonomik ve jeopolitik görünüm belirsiz olmaya devam ederse veya artarsa, altının ılımlı yukarı hareket edeceğine inandıklarını belirtti.
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0132
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
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5,8797
En Düşük
5,8590
18:056,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0084
|Açılış
|: 6,5320
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|Önceki Kapanış
|: 6,5160
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6,5432
En Düşük
6,5237
18:05293,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,18
|Açılış
|: 293,68
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
293,45
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6257
|7,6640
|% -0,32
|
|Frank
|6,0108
|6,0470
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5602
|1,5681
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.555
|-5,52
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|1.956
|1.986
|13,00
|
|Tam
|1.947
|1.995
|8,08
|
|Yarım
|941
|965
|3,91
|
|Çeyrek
|472
|482
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
|65,03
|65,03
|0,05
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