GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

HSBC platin ve paladyum için fiyat tahminlerini yükseltti

10.10.2019 09:26

Son güncelleme : 10.10.2019 09:26
HSBC, 2019 ve 2020 yılları için platin ve paladyum fiyatı tahminlerini yükseltti.



Platin fiyatı için 2019 ve 2020 yılı fiyat tahminlerini 860 ve 920 dolar/ons olarak ortaya koyan HSBC, paladyum için ise 2019, 2020 ve 2021 tahminlerini 1.506, 1.705 ve 1.728 dolar/ons olarak duyurdu.

HSBC'nin paladyum için uzun vadeli tahmini ise 1.475 dolar/ons oldu.

Platin piyasasında 2019'da 915 ons ve 2020 yılında 654 ons arz açığı oluşacağını tahmin eden HSBC, paladyumda ise bu yıl 599 bin açık, 2020'de 189 bin ons fazla ortaya çıkmasını bekliyor.




BIST USD EURO ALTIN
18:0599.649
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  102.147  
Önceki Kapanış :  99.649  
En Yüksek
102.603 En Düşük
99.623
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru