HSBC platin ve paladyum için fiyat tahminlerini yükseltti















Platin fiyatı için 2019 ve 2020 yılı fiyat tahminlerini 860 ve 920 dolar/ons olarak ortaya koyan HSBC, paladyum için ise 2019, 2020 ve 2021 tahminlerini 1.506, 1.705 ve 1.728 dolar/ons olarak duyurdu.HSBC'nin paladyum için uzun vadeli tahmini ise 1.475 dolar/ons oldu.Platin piyasasında 2019'da 915 ons ve 2020 yılında 654 ons arz açığı oluşacağını tahmin eden HSBC, paladyumda ise bu yıl 599 bin açık, 2020'de 189 bin ons fazla ortaya çıkmasını bekliyor.