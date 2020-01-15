Trump yönetimi Huawei`e başka ülkelerden yapılan ara malı satışları da engellemek için yetkisini artırmaya hazırlanıyor.
Huawei`e Trump`tan kötü haber! Yetkisini artırıyor
15.01.2020 11:31
Son güncelleme : 15.01.2020 11:31
REUTERS
ABD hükümeti kara listeye aldığı Çin menşeili Huawei'yi köşeye sıkıştırmak için şirketin başka ülkelerden aldığı aldığı ara malı ürünlerin teslimatının da önüne geçecek bir düzenleme değişikliği hazırlıyor.
ABD Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz Mayıs ayında Huawei Technologies şirketini ulusal güvenliği sebep göstererek kara listeye eklemişti. Bu sayede ABD hükümeti ABD menşeili ve yurt dışında üretilen ABD teknolojisine sahip ürünlerin Huawei'ye satılmasının önüne geçmişti.
ALINAN KARAR ABD'Lİ ŞİRKETLERE ZARAR VEREBİLİR
Şu anki düzenlemeler şirketin tedarik zinciri ABD yetki alanının dışında kaldığından ABD yönetimi yetki alanını genişleterek bu durumun önüne geçmeye çalışıyor.
Ancak ABD'li iş insanları bu durumun nihayetinde yurt dışında üretilen ve çok düşük miktarda ABD teknolojisi içeren ürünlerin Huawei'ye satılmasının önüne geçilmesinin şirketin ihtiyaçlarını başka yerden gidermesine neden olacağından ABD'li şirketlere anlamsız bir şekilde zarar vereceğini söylüyor.
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