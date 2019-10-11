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`Hükümetler para musluklarını açmalı`

11.10.2019 17:44

Son güncelleme : 11.10.2019 17:49
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerin ekonomilerini desteklemek için para musluklarını açmalarının Avrupa Merkez Bankası`nın faiz oranlarını daha erken zamanda artırmasına yardımcı olabileceğini söyledi.



AA

İtalya’nın Milan şehrinde bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay 20 milyar euroluk yeni bir tahvil alım programı açıklaması ve mevduat faizini düşürmesine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Draghi, “Euro Bölgesi’nde daha aktif bir maliye politikası, toplumun bazı kesimleri ve bazı aracı kurumlar (finansal kurumlar) üzerinde olumsuz  etkileri olduğunun farkında olduğumuz politikalarımızın daha hızlı bir şekilde düzeltilmesini mümkün hale getirecek.” diye konuştu.

Yunanistan'ın 2015’deki borç krizinde ECB’nin rolünü savunan Draghi,  “Yunanistan'a verilen destek büyüktü. Krizin zirvesinde, ECB ve Yunanistan Merkez  Bankası, Yunan bankalarına 127 milyar euro veya ülkenin GSYH’sinin yüzde 71'ine yakın borç verdi. Bu borç asla koşulsuz ve sınırsız değildi... ECB görev  tanımının dışına çıkmadı. Sonuçta, Yunan halkının ödediği bedelin yüksek olmasına rağmen, hem Yunanistan hem de Avrupa için başarılı bir yaklaşımdı.”  değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi'ne dahil hükümetler, özellikle bütçe fazlası olan Hollanda ve Almanya’nın daha fazla yatırım yapmasını isterken, bu isteğin söz konusu ülkelerin maliye bakanları tarafından kabul görmemesi dikkat çekiyor.

Almanya Merkez Bankası Başkanı Jens Weidmann ve diğer merkez bankaların başkanları, ECB’nin kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına yeniden başlama kararını eleştirmişti. ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi  Sabine Lautenschlaeger de söz konusu karardan sonra görev süresi dolmadan önce  istifa etmişti.

ECB ÜYELERİNİN BİR KISMI DA TAHVİL ALIM PROGRAMINA MUHALİF KALDI

ECB Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği  para politikası toplantısına ait dün yayınlanan  tutanaklarda, bankanın para  politikası kurulunun bütün üyelerinin “düşük büyüme ve enflasyon” karşısında ek  gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil  alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtilmişti.

Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Euro Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti. Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil alımına başlayacak.

ECB, 2015'in mart ayından itibaren Euro Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6  trilyon euro seviyesindeki tahvil alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.






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