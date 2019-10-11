Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi’ndeki hükümetlerin ekonomilerini desteklemek için para musluklarını açmalarının Avrupa Merkez Bankası`nın faiz oranlarını daha erken zamanda artırmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
`Hükümetler para musluklarını açmalı`
11.10.2019 17:44
Son güncelleme : 11.10.2019 17:49
AA
İtalya’nın Milan şehrinde bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı
(ECB) Mario Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nın geçen ay 20 milyar euroluk yeni bir tahvil
alım programı açıklaması ve mevduat faizini düşürmesine yönelik eleştirilere cevap verdi.
Draghi, “Euro Bölgesi’nde daha aktif bir maliye politikası, toplumun bazı kesimleri ve bazı aracı kurumlar (finansal kurumlar) üzerinde olumsuz etkileri olduğunun farkında olduğumuz politikalarımızın daha hızlı bir şekilde düzeltilmesini mümkün hale getirecek.” diye konuştu.
Yunanistan'ın 2015’deki borç krizinde ECB’nin rolünü savunan Draghi, “Yunanistan'a verilen destek büyüktü. Krizin zirvesinde, ECB ve Yunanistan Merkez Bankası, Yunan bankalarına 127 milyar euro
veya ülkenin GSYH’sinin yüzde 71'ine yakın borç verdi. Bu borç asla koşulsuz ve sınırsız değildi... ECB görev tanımının dışına çıkmadı. Sonuçta, Yunan halkının ödediği bedelin yüksek olmasına rağmen, hem Yunanistan hem de Avrupa için başarılı bir yaklaşımdı.” değerlendirmesinde bulundu.
Euro Bölgesi'ne dahil hükümetler, özellikle bütçe fazlası olan Hollanda ve Almanya’nın daha fazla yatırım
yapmasını isterken, bu isteğin söz konusu ülkelerin maliye bakanları tarafından kabul görmemesi dikkat çekiyor.
Almanya Merkez Bankası Başkanı
Jens Weidmann ve diğer merkez bankaların başkanları, ECB’nin kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil
alımına yeniden başlama kararını eleştirmişti. ECB Yönetim Kurulu'nun Alman üyesi Sabine Lautenschlaeger de söz konusu karardan sonra görev süresi dolmadan önce istifa etmişti.
ECB ÜYELERİNİN BİR KISMI DA TAHVİL ALIM PROGRAMINA MUHALİF KALDI
ECB Yönetim Konseyi'nin 11-12 Eylül’de Frankfurt’ta gerçekleştirdiği para politikası
toplantısına ait dün yayınlanan tutanaklarda, bankanın para politikası kurulunun bütün üyelerinin “düşük büyüme ve enflasyon” karşısında ek gevşeme ihtiyacı konusunda mutabık kalmalarına rağmen, bazı üyelerin tahvil alımına yeniden başlamayı desteklemediği belirtilmişti.
Avrupa Merkez Bankası, 12 Eylül’de Euro
Bölgesi ekonomisini canlandırmak için yeni bir tahvil
alım programı açıklamış, mevduat faizini de beklentilere paralel olarak 10 baz puan
düşürerek yüzde eksi 0,40’dan yüzde eksi 0,50'ye çekmişti. Banka, kasım ayından itibaren ayda 20 milyar euro tahvil
alımına başlayacak.
ECB, 2015'in mart ayından itibaren Euro
Bölgesi’nde ekonominin yeniden dengelenmesi ve deflasyonist baskılarla mücadele edilmesi amacıyla uyguladığı 2,6 trilyon euro
seviyesindeki tahvil
alım programını geçen yılın sonunda sonlandırmıştı.