Hyundai üretimine ara veriyor!













UZMANPARA

Hyundai, İzmit’te yer alan fabrikasında üretime 18 gün ara veriyor.Uzmanpara'nın şirket kaynaklarından aldığı bilgilere göre; i10 ve i20 modellerinin yeni parçalarının montajı için üretime 20 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında ara veriliyor.Aldığımız bilgilere göre verilen bu aranın yıllık iş planı içerisinde olduğunu ve fabrikanın en büyük kaynağının ihracat olduğu belirtildi.1997 yılından bu yana üretim yapan şirket, üretiminin yüzde doksanını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. 45'den fazla ülkeye ihracat yapan firmada 2500'ün üzerinde işçi çalışıyor.