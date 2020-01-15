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Hyundai üretimine ara veriyor!

15.01.2020 13:40

Son güncelleme : 15.01.2020 15:03
Koreli otomobil üreticisi Hyundai üretime 18 gün ara veriyor. Uzmanpara`nın şirket kaynaklarından edindiği bilgilere göre; üretime ara verilmesinin nedeni i10 ve i20 modellerinin yeni parçalarının üretim bantlarına eklenmesi ve montaj çalışmalarının olduğu belirtildi.



UZMANPARA

Hyundai, İzmit’te yer alan fabrikasında üretime 18 gün ara veriyor.

HANGİ TARİHLER ARASINDA ÜRETİM YAPILMAYACAK?

Uzmanpara'nın şirket kaynaklarından aldığı bilgilere göre; i10 ve i20 modellerinin yeni parçalarının montajı için üretime 20 Ocak ve 6 Şubat tarihleri arasında ara veriliyor.



Aldığımız bilgilere göre verilen bu aranın yıllık iş planı içerisinde olduğunu ve fabrikanın en büyük kaynağının ihracat olduğu belirtildi.

45'DEN FAZLA ÜLKEYE İHRACAT

1997 yılından bu yana üretim yapan şirket, üretiminin yüzde doksanını Avrupa pazarına gerçekleştiriyor. 45'den fazla ülkeye ihracat yapan firmada 2500'ün üzerinde işçi çalışıyor. 





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