ABD merkezli International Business Machines (IBM) ve Bank of America, müşteri bilgilerini kurum içi sistemlerin dışında tutma konusunda endişeleri olan finansal şirketler için bir kamu bulut işletim hizmeti üzerinde çalıştıklarını duyurdu.
IBM ve Bank of America’dan finansal bulut projesi iş birliği
06.11.2019 10:57
Son güncelleme : 06.11.2019 10:57
DHA
Söz konusu işbirliğiyle ilgili şirket yetkilileri, yeni hizmetlerin otomatikleştirilmiş güvenlik araçları ve ileri teknoloji şifreleme araçlarını da kapsadığını belirtirken, IBM bulut hizmetleri başkan yardımcısı Arvind Krishna, bankanın şifreli verilerine erişimin kısıtlı olacağını söyledi ve ekledi:
“IBM’de buluta derin erişimi bulunan kişiler bile söz konusu verilere erişemeyecek.”
Krishna ayrıca söz konusu girişimin, gelecek aylarda diğer bankalara da rol modeli olmasını umduğunu belirtti.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 162,71
|Açılış
|: 100.672
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|Önceki Kapanış
|: 100.525
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100.722
En Düşük
100.368
10:425,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 5,7440
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|Önceki Kapanış
|: 5,7050
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5,7667
En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,24%
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|Açılış
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|Açılış
|: 275,35
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|Önceki Kapanış
|: 274,49
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275,59
En Düşük
274,28
BIST En Aktif Hisseler
|NUHCM
|11,93
|8.174.871
|% 11,29
|
|NIBAS
|7,49
|749
|% 10,96
|
|EGCYH
|0,11
|1.103
|% 10,00
|
|DOKTA
|32,50
|110.649
|% 8,33
|
|HATEK
|6,00
|6.380.431
|% 7,72
|
|UFUK
|1,71
|86
|% -4,47
|
|CEOEM
|8,68
|234.405
|% -2,47
|
|IHLGM
|0,67
|463.433
|% -1,47
|
|QNBFB
|17,70
|764.071
|% -1,28
|
|AGHOL
|14,91
|1.739.866
|% -1,26
|
|BERA
|3,85
|36.544.954
|% 1,32
|
|NATEN
|8,56
|6.497.199
|% 0,94
|
|QNBFL
|37,32
|2.736.996
|% 3,27
|
|ENJSA
|6,19
|1.986.675
|% 0,65
|
|PEKGY
|3,02
|1.868.059
|% 1,68
|
|BERA
|3,85
|36.544.954
|% 1,32
|
|NATEN
|8,56
|6.497.199
|% 0,94
|
|MSGYO
|1,45
|1.074.940
|% 0,69
|
|IHLGM
|0,67
|463.433
|% -1,47
|
|PEKGY
|3,02
|1.868.059
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4009
|7,4380
|% 0,17
|
|Frank
|5,7811
|5,8159
|% 0,19
|
|Riyal
|1,5324
|1,5401
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.486
|1,45
|
|Altın Gr.
|275
|275
|0,78
|
|Cumhuriyet
|1.847
|1.858
|-5,00
|
|Tam
|1.819
|1.865
|-9,05
|
|Yarım
|879
|902
|-4,38
|
|Çeyrek
|441
|451
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|-0,34
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