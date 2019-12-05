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İflasın eşiğine gelmişti! Kurtulacak...

05.12.2019 13:20

Son güncelleme : 05.12.2019 13:29
Güney Afrika hükümeti, mali sıkıntılar yüzünden iflas etme noktasına gelen ülkenin bayrak taşıyıcısı Güney Afrika Hava Yolları’nı kurtaracağını açıkladı.



AA

Güney Afrika Kamu İşletmeleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, geçen ay grev nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal etmek zorunda kalan şirkete hazine  tarafından kredi alabilmesinin önünü açacak garantinin verileceği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 136 milyon dolarlık kredi garantisinin yanında şirkete hazine tarafından 136 milyon dolarlık da mali destek sağlanacağı belirtildi.

Ağır borç yükü altında olan ve 2011'den bu yana hiç kar etmeyen şirket, çalışanların geçen ay yaptığı 8 günlük grev sonrası batma noktasına gelmişti.

Binlerce kişinin çalıştığı şirket, grev sonrası sendikalarla yüzde 5,9’luk maaş artışında anlaşmaya varmıştı.




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