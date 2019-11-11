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Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi son 10 yılın en düşüğünde

11.11.2019 16:28

Son güncelleme : 11.11.2019 16:35
Ifo Dünya Ekonomi İklimi Endeksi, bu yılın dördüncü çeyreğinde eksi 18,8 puana gerileyerek 2009`un ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine indi.



AA

Merkezi Münih'te bulunan Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), 117 ülkeden 2 bin 230 uzmanın katılımıyla gerçekleştirilen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dünya Ekonomi Anketi'nin (WES) sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde eksi 10,1 puan olan endeksin, son çeyrekte eksi 18,8 puana düştüğü belirtildi. Böylece endeks, 2009'un ikinci çeyreğinden (eksi 35,8) bu yana en düşük seviyesine indi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin soğumaya devam ettikçe hem mevcut durum hem de beklentilerde azalma  olduğunu belirterek, "Neredeyse tüm bölgelerde ekonomik iklimde bir bozulma oldu. Gelişmekte olan piyasalarda düşüş eğilimi çoğunlukla Asya'da gerçekleşirken,  gelişmiş ekonomilerde ise ABD'de yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

Uzmanların, dünya genelinde özel tüketimin düşük kalmasını, daha düşük ticaret ve yatırım faaliyetleri beklediklerini aktaran Fuest, "Bu yılın ilkbaharına kıyasla makroekonomik talebi ve inovasyonu yetersiz olarak değerlendiren uzmanların oranında belirgin bir artış oldu." değerlendirmesinde bulundu.




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