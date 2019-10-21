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İhracatçı şirketlerin kur riski Mersin`de ele alınacak

21.10.2019 10:59

Son güncelleme : 21.10.2019 10:59
"İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" başlıklı panellerin beşincisi, 24 Ekim`de Mersin`de yapılacak.



AA

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) açıklamasına göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TSPB ve üyelerinin iş birliğiyle düzenlenen panellerin beşinci durağı Mersin olacak. Panel, 24 Ekim'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri Mersin Salonu'nda düzenlenecek.

Panelde uzmanlar, Türkiye ekonomisi ve para politikalarındaki  gelişmeler ışığında şirketlerin kur riskini nasıl yönetecekleri konusunda katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme Yöneticisi Kerem  Aksoy'un moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ  Genel Müdür Yardımcısı Coşan Yeğenoğlu, Global Menkul Değerler AŞ VİOP Birim  Müdürü Engin Küçük ve Borsa İstanbul AŞ Türev Piyasalar ve Ürün Geliştirme  Yöneticisi Kerem Aksoy konuşmacı olarak yer alacak.

Ayrıca, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan "Türkiye Ekonomisindeki Güncel Gelişmeler" ve KMPG Türkiye Denetim ve Güvence Hizmetleri Direktörü Muharrem Karataş "Kur Riskinden Korunmanın Mali  Tablolarda Gösterimi" konuları hakkında bilgilerini aktaracak.

Kur riski taşıyan ihracatçı şirketlerin çalışanlarının, yatırımcıların  ve konuya ilgi duyanların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen panel, ihracatçı birliklerine, sanayi ve ticaret odalarına, iş  insanları derneklerinin üyelerine, banka ve aracı kurum çalışanlarının katılımına  açık olacak.

Öte yandan, ihracat yapan şirketlerin üst düzey yöneticileri ile TSPB üyeleri arasında bir saat sürecek B2B görüşmelerinin gerçekleştirilmesi de planlanıyor.




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