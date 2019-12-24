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İhracatçılar hususi pasaport süresinin uzatılmasından memnun

24.12.2019 18:08

Son güncelleme : 24.12.2019 18:08
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.



AA

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların yurt dışına giriş ve çıkışlarının kolaylaşmasının önem taşıdığını vurguladı.

Pasaport süresinin uzatılmasının firmaların daha çok ihracat yapmasını sağlayacağını ifade eden Uğur, şunları kaydetti:

"Burada dikkat edilmesi gereken husus devletimizin ihracatçılara yani  bizlere olan güveni ve desteği. Biz de ihracat ailesi olarak bu güveni boşa çıkarmamak adına var gücümüzle çalışmak, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ihracat  pazarlarımızdaki payımızı artırmak zorundayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep  Tayyip Erdoğan olmak üzere, ilgili bakanlarımıza, hükümetimize ve TİM Başkanımız İsmail Gülle’ye bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz.”

Uğur, hususi damgalı pasaport için ihracat limit miktarının 1 milyon  dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle AKİB bünyesindeki 2 bin 900 firmanın bu haktan faydalanacağını belirtti.




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