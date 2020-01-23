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İhracatçılar `Turkey` yerine `Türkiye`yi kullanacak

23.01.2020 14:10

Son güncelleme : 23.01.2020 14:10
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle "İhracat elçileri olarak sattığımız her üründe uluslararası arenalarda kullandığımız `Turkey` yerine bundan sonra `Türkiye` kullanacağız" dedi.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yerli otomobil tanıtımında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle dikkati çektiği Made in Turkey yerine Türkiye  kullanılması ile ilgili süreci ihracatçı ailesi olarak destelediklerini söyledi.

Gülle, "Türkiye'nin dışarıya açılan ihracat elçileri olarak sattığımız her üründe uluslararası arenalarda kullandığımız 'Turkey' yerine bundan sonra  'Türkiye' kullanacağız." açıklamasında bulundu.

"DÜNYA BİZİ ARTIK TÜRKİYE OLARAK BİLİYOR"

Türkiye'nin ismini pek çok etkinlikte dünyaya tanıttıklarının altını çizen Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu amaçla Türkiye'yi marka yapmak, Türkiye'yi yüceltmek hepimizin  ortak mücadelesi ise bunu marka ve logo ile yapmamız gerekiyor. Bütün bu logoları  bundan sonra Türkiye olarak yapacağız ve ihracatçılarımızdan da bundan sonraki  süreçte bütün etiketlerinde Türkiye'de üretildiğini gösteren bütün ibarelerde  Turkey yerine Türkiye kullanmalarını istiyoruz. Dünya bizi artık Türkiye olarak  biliyor ve tanıyor. Bizim bunun üzerinden yürümemiz gerekiyor. Artık spor,  kültür, sanayi ve ticaretteki her türlü başarımızı bu isim adı altında  taçlandıracağız.

Bugüne kadar bununla ilgili kullanım esaslarını içeren genelge vardı. Bu çerçevede onun değiştirilmesi gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki bütün  etkinlikliklerde, bu logo üzerinden olacak, bununla ilgili bir sürecede  ihtiyacımız olacak onu da yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Türkiye'nin şu anda  kullanılan logo yerine bugünkü gelmiş olduğu gücünü gösteren bir logo ve algı ile  bu çalışmaları tamamlayacağız.

Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hepimizin zaten istediği konuda  bazılarının çift logo olarak kullandığı şeyde artık bundan sonra tek bir logomuz  tek bir sloganımız olacak. Türkiye'nin değerini çok güzel başarılar ile  taçlandırıyoruz. Artık ismiyle de taçlandırmak bizim yol haritamız ve hedefimiz  olacak. Türkiye tanıtım grubu olarakta hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin 27  sektörünü tanıtıyoruz."




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