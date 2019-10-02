GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

`İhracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor`

02.10.2019 15:02

Son güncelleme : 02.10.2019 15:06
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız başarılı seyrini devam ettiriyor" dedi.



AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla eylül ayı geçici dış  ticaret verilerini, TİM’in açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel  meclislerinin beşincisi olan "TİM Akdeniz Meclisi"ni düzenlediği Mersin’de  açıkladı.  

TİM Başkanı İsmail Gülle, toplantıda yaptığı konuşmada, ihracatın  öngördükleri gibi aylık performansındaki başarılı seyrini devam ettirdiğini ifade etti. 

Yılbaşından bu yana küresel ticaret açısından çok hızlı güncellenen  bir gündemin ve değişen pazar dengelerinin tecrübe edildiğini dile getiren Gülle, "Ülkelerin 2019’da sergiledikleri ihracat performansları, ülkemizin başarısını  daha da öne çıkarır nitelikte. Dolayısıyla ihracatçılarımızın dinamizmleri ve  stratejik kararları sayesinde ihracatımız, doğru rota tespitleri ile  rakiplerimizin üzerinde artışlar sergilemeye devam ediyor. Sayın Bakanımız  öncülüğünde ihracatımızda hayata geçirilen atılımlar ve dijitalleşme adımları  rekorlara uygun zemin hazırlıyor." diye konuştu.

"İHRACAT YAPAN FİRMA SAYISI İTHALAT YAPANLARI GERİDE BIRAKTI"

İsmail Gülle, kısa vadede Yeni Ekonomi Programı'nda belirtilen 2019  ihracat hedefini aşacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene başından bu yana küresel ticaret savaşları ve ekonomi-politik  çatışmaların negatif etkisine rağmen ihracatımız başarılı seyrini devam  ettiriyor. Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın odak noktasında olan ihracat  ailemiz, her geçen gün büyüyor. İhracat yapan firmaların sayısı 13 yıldır ilk  defa ithalat yapanları geride bırakmış durumda. 2018 yılında 79 bin 773  ithalatçımız var iken, ihracatçı sayımız 83 bin 286’e yükseldi. Daha çok çalışıp  katma değer odaklı üretim bilinci ile 226,6 milyar dolarlık 2023 yılı ihracat  hedefimizi rahatlıkla aşacağız."

Gülle, Bakan Pekcan öncülüğünde "İhracat Ana Planı" doğrultusunda TİM  ve ihracatçı birlikleri olarak hem hedef pazarlarda yoğunlaşmaya hem de ihracat  ailesini büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Özellikle yüksek teknoloji yoğunluğu anlamında belirlenen yüzde  5,8’lik pay hedefinin, hem rekabetçilik hem de Türkiye’nin marka değeri anlamında  en önemli hedeflerden birisi olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Gülle,  "TİM olarak, ülkemizin 7 bölgesinin tamamında gerçekleştirdiğimiz, projeler,  eğitimler ve inovasyon odaklı çalışmalar da, yüksek teknoloji ihracatının payının  arttırılmasına verdiğimiz önemin en net göstergesi." dedi.   

"EYLÜLDE BİN 392 FİRMA İHRACATA BAŞLADI"

Eylül ayı ihracatına ilişkin detaylara da değinen TİM Başkanı Gülle, "Öncelikle, eylül ayında bin 392 firmamız ihracata 'merhaba' dedi. Mersin  ilimizden de 23 firmamız, ilk kez ihracat ailemize katıldı. Firma özelinde  bakıldığında, eylül ayı içerisinde toplam 38 bin 744 firmamız ihracat  gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.




BIST USD EURO ALTIN
14:50103.448
Değişim :  -0,41% |  -428,82
Açılış :  103.832  
Önceki Kapanış :  103.877  
En Yüksek
104.446 En Düşük
103.268
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru