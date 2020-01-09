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İhracatta 2020 hedefi 190 milyar dolar

09.01.2020 13:48

Son güncelleme : 09.01.2020 13:48
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, şu anda ihracatta ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5`in üzerinde bir artışla gidildiğini belirterek, "Bu yıl ihracatta hedefimiz 190 milyar dolar" dedi.



AA

AA Finans Masası canlı yayın konuğu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçılar olarak  2019'u başarıyla bitirdiklerini, özellikle geçen yılın son ayında önemli bir  artış yakaladıklarını söyledi.

Bu paralelde yılın 9. günü geride kalırken, ihracatta ocakta geçen  yılın aynı ayına göre yüzde 5'in üzerinde bir artışla gittiklerini aktaran Gülle,  "Bu rakamları devam ettireceğiz gibi gözüküyor. İnşallah ocak ayına da geçen  yılın üzerinde bir rekorla başlarız. Geçen yılki ocak ayı ihracatımız 14-15  milyar dolar civarındaydı. Şu anda buna göre bir yüzde 5 artış görünüyor." diye  konuştu.

Gülle, bu yıl ihracat hedeflerinin 190 milyar dolar olduğu bilgisini  vererek, şunları kaydetti:

"Biz bu yıl 190 milyar dolarlık ihracat hedefi bazında çalışacağız, bu  rekoru genişletmek için üreteceğiz. Çok zorlu bir dünya ticaretinden geçiyoruz  ama buna rağmen ihracatımızın artış trendinde gitmesi önemli. Ülkelerin  ticaretlerini genişletmek için aldığı kararların etkisi mutlaka ticaretimize  yansıyacak ama hayat devam ediyor. Dünyada insanlar tüketmeye devam ediyor.  Küçülmek değil, artık bundan sonra bugüne kadar yaptığımız politika ve  stratejilerin neticelerini alarak, daha katma değerli, daha moda tasarım  ürünlerle, daha yüksek değerli ürünlerle ihracata devam edeceğiz. Hatta biz 190  milyar dolar değil, 200 milyar dolar seviyesindeki rakamları dile getiriyoruz.  Hükümetimizin de desteğini alıyoruz. Biran evvel ikili rakamlara geçmemiz lazım."

"BU YIL SONUNDA İHRACATIMIZI REKORLA KAPATACAĞIZ"

İsmail Gülle, 2018'in Türkiye ekonomisi için önemli bir çelme  olduğunu, bozulan dengelerin toparlanması ve tüm parametrelerin yerine  konulmasının bir süreç aldığını ifade etti.

Bu süreçte ihracat ailesinin büyüme ve gelişmeye verdikleri katkının  son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Gülle, "Gönül rahatlığı ile söylüyorum ki  bu yıl sonunda ihracatımızı rekorla kapatacağız. Bunun altını dolduracak  parametrelerimiz var, çalışmalarımız var. Bu çalışmaların neticesini biz rekor  olarak görüyoruz. Dünyadaki konjonktürel gelişmelerin de çok anormal şeyler  olmadığı takdirde ihracatımızı artıracağız." değerlendirmelerini yaptı.

Gülle, ihracatın içerisinde yüksek teknolojili ürünlerin payının  arttığına işaret ederek, bazı sektörlerde de değer olarak Avrupa ortalamasının  üzerinde rakamların elde edildiğine dikkati çekti.

Politikalar bazında ihracatın desteklendiğini anlatan Gülle, "Sayın  bakanımızın açıkladığı gerek İVME, yani Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin yatırımı  bazında, gerekse diğer yatırım ve büyümelerle ilgili çok ciddi teşviklerin  olduğunu görüyoruz. Bunların devreye girmesi de zaten bu söylediklerimizin altını  dolduran önemli bir gösterge." dedi.

KURUN İHRACATA ETKİSİ

Gülle, ihracatın 2019'u yüzde 2'nin üzerinde bir artışla kapattığını  ifade ederek, "Yüzde 2 artışı miktar olarak çok daha fazla ama değer olarak bunu  küçümsememek gerekiyor. Dünyanın belli büyük ekonomilerinin çok ciddi oranlarda  düşüşlerle kapattığı bir ortamda yüzde 2 ile de bunu götürmek son derece önemli."  dedi.

Kurun ihracata etkisine de değinen Gülle, "Şu anda bizim ihracatımıza  etkisi 5 milyar dolar seviyesinde. Bu son derece önemli. Sadece bir hesap  yaparken kullandığınız bir çarpımdan dolayı kayıp. Diğer taraftan tabii maliyet  bazıyla girdi maliyetlerinin dolar satışında Avrupa'ya satışında avro olduğu bir  ortamda bir de böyle tersine durumla karşılaşıyoruz. Yani özellikle ABD'nin  çelikle ilgili almış olduğu karar, Avrupa Birliği'nde otomobille ilgili yaşanan  daralma var. Bu ikisinin üst üste koyduğunuz zaman yaklaşık iki kalem 10 milyar  dolarlık bir ticaret kaybı çıkartıyor ortaya." değerlendirmelerini  yaptı.

"TÜRKİYE, BU COĞRAFYA İÇİN BİR ROL MODEL"

İsmail Gülle, ABD ile İran arasındaki gerilimin bölge ihracatına  yansımasına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin çok zorlu bir coğrafi konumda bulunduğuna dikkati çeken  Gülle, şunları söyledi:

"Tarih boyunca hep böyle olmuş. Buradaki zenginlikleri, nimetleri,  petrolü, enerji ve enerjiyle ilgili getirileri hiç bu bölge halkı yememiş,  kullanamamıştır. Çok tezat bir görüntü var. Bu kadar değerli yer altı kaynakları  var ama üstünde inanların fakirliği, kalkınmamışlığı var. O açından bu süreç öyle  görünüyor ki en azından enerji burada olduğu sürece de devam edecek. Biz buna  rağmen bu kadar olumsuz konjonktüre rağmen bir istikrar abidesi olarak hem  yönetsel olarak hem de işlevsel olarak bunu koruyor olmamız bu bölge adına, bu  bölgenin daha da kötü olmaması adına çok önemli bir duruştur."

Gülle, Türkiye'nin bu coğrafya için bir rol model olduğunu belirterek,  "Özellikle son yıllarda yapmış olduğu ataklar, yatırımlar, büyüme, teknoloji  alanındaki, savunma sanayisindeki gelişmeler var. Biz yer altı kaynaklarımızla  değil yer üstündeki insan kaynağımızla yatırımcımızla sanayicimizle bunu  sağladık. O açıdan bu tür şeyler bize mutlaka ki istikrarın olduğu bölgeyle  ilgili ticaretimizde bir avantaj getirir diye bekliyoruz. Özellikle bazı  pazarlarla bunun olumlu etkilerini de kısa zamanda göreceğimiz kanaatindeyiz."  diye konuştu.

"BORSADA KISA ZAMANDA ARTIŞ OLMASI GÜZEL, BORSA İSTİKRARIN BAROMETRESİ GİBİ"

Bölgedeki ABD-İran gerginliğinin ihracata etkisine ilişkin soru  üzerine Gülle, her gün yeni bir olayla karşılaşıldığını belirterek, "2019'da  siyaset de ticaret de üzerine düşeni doğru yaptı. Herkes görevini iyi tamamladı.  Dünyanın aklıselim liderlerin aklıselim başkanların yönetimine ihtiyacı var.  Dünyanın çok kolaylıkla ayarının bozulduğunu görüyoruz. İki devlet başkanının  açıkladığı olumlu hava hem bölgeyi hem de ekonomileri rahatlattı. Borsada kısa  zamanda artış olması güzel. Borsa istikrarın barometresi gibi eğer orada artış  varsa, güven ve huzur var demektir." diye konuştu.

Gülle, İngiltere'nin Brexit sürecini yönetmekte başarılı olamadığına  işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler bu süreçten etkilendik. Bundan en çok otomotiv sektörümüz  etkilendi. 500 milyon dolar seviyesinde ihracatımızda düşüş oldu. Bu kadar  belirsizliğin olduğu ortamda ihracatımızı devam ettirmek de önemli. TİM ve  bakanlık olarak sektörünü bilgilendirici çalışmalar yaptık ve yapmaya devam  ediyoruz. Brexit'te artık anlaşmalı bir ayrılığın olacağı belli oldu. Eğer bu  bizim kaldığımız pozisyonda kalarak çıkması durumunda çok sorunlu bir ayrılık  değil. Bunun haricinde farklı bir ayrılıkla gelip sistemin dışında kalırsa bütün  ülkelerle ticaret anlaşmalarına gideceği durum olursa bundan etkilenebiliriz. Ama  bunu çok tercih edeceğini zannetmiyorum. Brexit'te fırsatlar olabilir.  İngiltere'nin vereceği karar Türkiye'nin pozisyonunu belirleyecek. Gümrük Birliği  açısından bunu iyi yönetmemiz bizler için önemli."

"190 MİLYAR DOLAR İHRACATI 2019'DA YAPMAMAMIZ İÇİN HİÇBİR SEBEP YOKTU"

Avrupa Birliği (AB) ile olan Gümrük Birliği Anlaşması'nın  güncellenmesi konusunda 2019 yılında hiçbir şey yapılmadığına dikkati çeken  Gülle, bugün ihracat artışının sınırlı kalmasındaki en önemli etken Avrupa'daki  daralma olduğunu kaydetti.

Gülle, hem çelikte hem de otomobilde ciddi bir etkileşim görüldüğünü  aktararak, "Hem otomotiv hem de çelik sektörümüzün negatif vermesinde AB ve ABD  etkili oldu. Bu iki pazardaki etkileşimden dolayı negatif çıktı. 190 milyar dolar  ihracat yapabilir miyiz? İnanın ki 190 milyar dolar ihracatı geçen sene  yapmamamız için hiçbir sebep yoktu. Bu kadar olumsuzluğa rağmen ihracatı artı  çıkarıyoruz. Olan işler elimizden kaydı gitti. Ama genel olarak siyaset  siyasetini ticaret ticaretini yaptı." şeklinde konuştu.




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