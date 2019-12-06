GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İİB`den 7 milyar dolarlık atak

06.12.2019 10:23

Son güncelleme : 06.12.2019 10:24
İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2019`un ilk 11 ayında bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaptı.



AA

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 artırdı.

İİB, bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliği ile 2019 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 7 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yaklaşık yüzde 7 ihracat artışı yakaladı. İİB,11 ayda yaklaşık  210 ülke pazarına ürün sattı.

İİB, kasım ayında, bir önceki yılın kasım ayına kıyasla yüzde 29,5 artışla, 800 milyon dolarlık ihracat yaptı ve kasım ayında en fazla ihracatı 79  milyon dolar ile Norveç'e gerçekleştirdi.

İİB, Kasım ayında başta Norveç, Irak, İtalya Almanya ve Birleşik Krallık olmak üzere 181 ülkeye ihracat yaptı. İstanbul İhracatçıları tarafından yapılan ihracatta değer bazında Norveç'e gemi, yat ve hizmetleri, Irak'a başta mobilya ürünleri olmak üzere kümes hayvanları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya’ya ise fındık ve mamulleri ön plana çıktı.

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de 2019 yılının ilk 11 ayında yaklaşık 1 milyar 800 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 1,5 ihracat artışı yakaladı. İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2019'un Kasım ayında ise 180 milyon doların üzerinde  ihracat yaptı.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk 11 ayında ise yaklaşık 1 milyar 650 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oranında bir artış sağladı. Birlik, kasım ayında ise yaklaşık 172 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirerek, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 8 oranında ihracat  artışı yakaladı. 

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yılın ilk 11 ayında toplamda 930 milyon dolar tutarında ihracata imza attı.

GYHİB, kasım ayında ise bir önceki yılın ayın dönemine kıyasla yüzde 447 artışla, 162 milyon doların üzerinde ihracat yaptı. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, kasım ayında Türkiye'nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörü  oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Cem Seven, "2019’un bitmesine sayılı günler kala, 2019’u bir önceki yıla kıyasla ihracat artışı ile kapatacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:07109.222
Değişim :  0,52% |  562,89
Açılış :  109.009  
Önceki Kapanış :  108.659  
En Yüksek
109.251 En Düşük
109.009
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERAS 5,60 6.682.274 % 17,40  
RALYH 8,03 16 % 14,88  
OYLUM 6,08 2.835.428 % 14,50  
UZERB 2,45 297.555 % 9,87  
DARDL 2,47 53.678 % 9,78  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5523 7,5902 % 0,11  
Frank 5,8018 5,8367 % 0,02  
Riyal 1,5302 1,5379 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.473 1.473 -2,76  
Altın Gr. 272 272 -0,52  
Cumhuriyet 1.806 1.833 -1,00  
Tam 1.798 1.843 -3,40  
Yarım 869 891 -1,64  
Çeyrek 436 446 -0,83  
Gümüş.Ons 16,89 16,91 -0,08  
Gümüş Gr. 3,12 3,13 -0,01  
B. Petrol 63,31 63,31 -0,08  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru