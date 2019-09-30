Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank`ın düzenlediği taşıt kredisi kampanyasına Otokar ve BMC de katıldı.
İki firma daha dahil oldu!
30.09.2019 09:15
Son güncelleme : 30.09.2019 09:16
Araç sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanması hedeflenen kampanyaya son olarak Otokar ve BMC firmaları dâhil oldu.
Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank
tarafından 26 Eylül tarihinde duyurulan otomotiv sektörüne yönelik yerli üretime özel işbirlikleri, bugün yeni firmaların katılımlarıyla genişlemeye devam ediyor.
3 Bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank
ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL
arasında 18-36 ay için, ticari
araçlarda 72-500 bin TL
arasında 30-60 ay için %0,49-0,69 faiz
uygulayacak. Kredi
koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.
İki firmanın daha katılımıyla anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari
araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar ve BMC olarak belirlendi.
18:05105.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 102.211
|
|Önceki Kapanış
|: 105.152
|
105.242
En Düşük
102.211
18:055,6770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0040
|Açılış
|: 5,6690
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6600
|
5,6776
En Düşük
5,6602
18:056,2097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 6,1990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1890
|
6,2132
En Düşük
6,1938
18:05272,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,83
|Açılış
|: 272,25
|
|Önceki Kapanış
|: 273,08
|
273,55
En Düşük
271,68