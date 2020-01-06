GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İkinci elde rağbet otomatik vitesli araçlara

06.01.2020 12:06

Son güncelleme : 06.01.2020 12:06
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında 80 bin liraya kadar otomatik vitesli araçlara ciddi talep olduğunu belirterek, "Ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor." dedi.



AA

Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci el araç piyasasında  düz (manuel) vitesli araçlara talebin son 2-3 yılda önemli oranda azaldığını  söyledi.

İkinci el otomobil almak isteyenlerin daha çok otomatik viteslilere  yöneldiğini vurgulayan Yanık, "Otomatik vitesli araçlara ciddi anlamda talep var.  Fiyat aralığı 80 bin liraya kadar olan ikinci el araçlara insanlar rağbet  gösteriyor ancak o fiyatlarda da otomatik vitesli ve temiz araç bulmak zor."  ifadelerini kullandı.

Bunun yanında dizel ve LPG'li araçlara ilginin arttığını ifade eden  Yanık, benzinlilerde 1000-1500 cc, dizel yakıtlılarda ise 1600 cc motor hacmine  kadar araçların talep gördüğünü belirterek, "Az yakan, seri giden, biraz da  konforlu araçlar talep görüyor. Her markanın orta segmenti ve hatchback araçları  tercih ediliyor." diye konuştu.

Hakan Yanık, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesinin ardından 2019'da  piyasada az da olsa hareketlilik gözlendiğini dile getirerek, "2019 yılı bizi  üzmedi ama beklentilerimizi de karşılamadı. Çok büyük bir sıkıntımız yok. Geçen  yıl yaşadığımız en büyük sıkıntı, ikinci el araçların fiyatlarında gereksiz ve  anlamsız bir şekilde artış olması. Son 2-3 ayda ikinci el araçlarda ciddi şekilde  fiyat artışı başladı." dedi.

"İkinci el piyasasında suni yükseliş var"

Yeni yılın ilk günlerinde galerici çarşılarındaki ikinci el araçların  fiyatlarında ise çok ciddi yükselişler görülmediğini aktaran Yanık, "Maalesef  sosyal medya veya ikinci el otomobil satan sitelerde verilen ilanların bu  piyasayı artırdığını görmekteyiz. O ilanlarda verilen satış rakamları araçların  gerçek değerleri değil. İnternet sitelerine 'satılırsa' diye yazılan fiyatlar  üzerinden insanların kendi arabalarına değer biçmeleri sonucu piyasa bu hale  geldi. Bize göre bu suni bir yükseliş." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, bunda son dönemde ikinci el aracın piyasa değerini belirleyen  uygulamaların da etkisi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Bu uygulamaya aracınızın marka ve modelini girdiğiniz zaman aracın  kaç paraya satılacağını söylüyor. Burada yapılan değerlendirme internet  sitelerine aynı marka ve modelde konulan araçların ortalaması üzerinden  yapılıyor. Bu uygulamayla verilen fiyata bakarak insanlar araçlarına bedel  yazıyor. Dolayısıyla buradaki rakam da gerçeği yansıtmıyor. Bu durum ne kadar  devam eder, kestiremiyoruz. Bu şekilde devam edeceğini tahmin etmiyoruz. Bir  yerde tıkanma yaşanabilir ve piyasa çıkmaza girebilir."
 
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:51111.858
Değişim :  -1,61% |  -1.825,71
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.829
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALGYO 92,80 91.534.769 % 9,31  
HALKS 1,98 655 % 7,03  
MEMSA 0,34 35.387 % 6,25  
SNPAM 5,39 2.288.761 % 5,89  
TIRE 4,70 66.227.519 % 5,62  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7957 7,8348 % 0,11  
Frank 6,1314 6,1683 % 0,18  
Riyal 1,5882 1,5961 % 0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 27,16  
Altın Gr. 303 303 5,17  
Cumhuriyet 1.978 2.008 8,00  
Tam 1.968 2.018 39,54  
Yarım 951 976 19,12  
Çeyrek 477 488 9,57  
Gümüş.Ons 18,34 18,37 0,33  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,06  
B. Petrol 70,05 70,05 1,45  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru