GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İkincil halka arzında hisse başına fiyatı belirledi

20.11.2019 14:22

Son güncelleme : 20.11.2019 14:29
Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Hong Kong Borsası`nda yapacağı ikincil halka arzında hisse başına fiyatı 22.48 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirledi.



DHA

CNBC'nin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin perakende payı fiyatlamasını henüz belirlemediği, fakat muhtemelen kurumsal pay ile aynı düzeyde olacağı belirtildi. Ayrıca, şirketin söz konusu ikinci halka arz ile toplamda 12.9 milyar dolar fon toplamayı hedeflediği vurgulandı.

Hong Kong Borsası'ndan aldığı onay sonrası Alibaba'nın 25 Kasım'da ikinci halka arzını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan da Pazar günü petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirlediğini duyurmuş ve Aramco'dan yapılan açıklamada halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar / 46 lira) fiyat ile satılacağı duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtilmişti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:12107.972
Değişim :  0,41% |  443,60
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
107.998 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 2,08 15.500.868 % 14,92  
OYAYO 2,27 33.220.716 % 14,65  
MARKA 1,05 7.285.855 % 14,13  
OLMIP 5,74 7.797.635 % 13,66  
QNBFL 39,60 1.717.982 % 13,14  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3194 7,3561 % -0,33  
Frank 5,7145 5,7489 % -0,22  
Riyal 1,5130 1,5206 % -0,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.477 1.477 4,39  
Altın Gr. 270 270 0,40  
Cumhuriyet 1.797 1.824 7,00  
Tam 1.784 1.829 2,92  
Yarım 862 885 1,41  
Çeyrek 433 442 0,71  
Gümüş.Ons 17,14 17,19 0,01  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,14 61,14 0,23  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru