Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, Hong Kong Borsası`nda yapacağı ikincil halka arzında hisse başına fiyatı 22.48 dolar (176 Hong Kong doları) olarak belirledi.
İkincil halka arzında hisse başına fiyatı belirledi
20.11.2019 14:22
Son güncelleme : 20.11.2019 14:29
DHA
CNBC'nin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, şirketin perakende payı fiyatlamasını henüz belirlemediği, fakat muhtemelen kurumsal pay ile aynı düzeyde olacağı belirtildi. Ayrıca, şirketin söz konusu ikinci halka arz ile toplamda 12.9 milyar dolar
fon toplamayı hedeflediği vurgulandı.
Hong Kong Borsası'ndan aldığı onay sonrası Alibaba'nın 25 Kasım'da ikinci halka arzını gerçekleştirmesi bekleniyor.
Suudi Arabistan da Pazar günü petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirlediğini duyurmuş ve Aramco'dan yapılan açıklamada halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar / 46 lira) fiyat ile satılacağı duyurulmuştu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtilmişti.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
|: 107.340
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|Önceki Kapanış
|: 107.529
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|: -0,14%
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|: 5,6950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
6,2919
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|Önceki Kapanış
|: 269,70
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271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|15.500.868
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.220.716
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.285.855
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,74
|7.797.635
|% 13,66
|
|QNBFL
|39,60
|1.717.982
|% 13,14
|
|PINSU
|2,38
|23.723.838
|% -13,14
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|PKENT
|121,00
|103.684
|% -5,32
|
|THYAO
|14,25
|875.237.443
|% 0,92
|
|PETKM
|3,77
|418.489.002
|% 0,80
|
|ASELS
|19,72
|300.929.508
|% 1,54
|
|GARAN
|10,30
|218.747.746
|% 0,49
|
|PGSUS
|77,70
|168.434.853
|% 2,30
|
|PETKM
|3,77
|418.489.002
|% 0,80
|
|TSKB
|1,02
|73.797.897
|% 0,99
|
|HURGZ
|1,52
|106.341.240
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,45
|89.421.405
|% 0,69
|
|THYAO
|14,25
|875.237.443
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3194
|7,3561
|% -0,33
|
|Frank
|5,7145
|5,7489
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5130
|1,5206
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.477
|1.477
|4,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,40
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|2,92
|
|Yarım
|862
|885
|1,41
|
|Çeyrek
|433
|442
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,19
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,14
|61,14
|0,23
|
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