ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross, Çin ile yakında imzalanması beklenen ticaret anlaşmasının ilk aşamasının, iki ülke arasında "güven tazeleyeceğini" ve bunun da daha güçlü bir ticaret anlaşmasının yolunu açacağını vurguladı.
`İlk aşama Çin ile daha güçlü anlaşmanın yolunu açar`
05.11.2019 10:33
Son güncelleme : 05.11.2019 10:39
DHA
Tayland ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross ülkesinin, Çin ile ara anlaşmanın bu ay sonuna kadar imzalanacağına ilişkin "oldukça iyimser" olduğunun altını çizdi ve ekledi:
"Anlaşmanın ilk aşamasının, çok daha güçlü bir ticaret anlaşmasının öncüsü olacağı umudundayız. Anlaşmanın ilk aşamasının imzalanması insanları sakinleştirecektir; çünkü, tünelin ucundaki ışığı görecekler."
Ross, Tayland ziyareti öncesi de, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'den araç üreticileri ile yapılan olumlu görüşmelerin ardından ABD'nin araç ithalatına tarife uygulamasına bu ay ihtiyaç olmayabileceğini söyledi.
ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddiası ile araç ve araç parçaları ithalatına yüzde 25 tarife uygulayıp uygulamama konusunda 14 Kasım'a kadar karar vermesi gerekiyor. Daha önce 6 ay süre ile ertelenmiş olan tarifeler 14 Kasım'a kadar bir karar alınmaması halinde yine ertelenebilir.
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