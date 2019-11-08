İller Bankası`nın sermayesi yüzde 233 artırıldı.
İller Bankası`nın sermayesi artırıldı
08.11.2019 09:28
Son güncelleme : 08.11.2019 09:28
DHA
İller Bankası'nın sermayesi yüzde 233 artışla 9.0 milyar liradan 30 milyar liraya çıkarıldı.
İller Bankası'nın sermaye artışına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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En Yüksek
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|: 5,7600
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5,7430
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En Yüksek
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|Açılış
|: 6,3500
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|Önceki Kapanış
|: 6,3800
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6,3699
En Düşük
6,3408
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 271,85
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|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,18
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,25
|1.137.413
|% 0,00
|
|GEDZA
|5,92
|1.535.889
|% 0,00
|
|SASA
|6,17
|74.209.391
|% 0,00
|
|RAYSG
|2,54
|4.194.145
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GLBMD
|1,25
|1.137.413
|% 0,00
|
|GEDZA
|5,92
|1.535.889
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|GARAN
|9,77
|525.631.292
|% 0,00
|
|ASELS
|18,94
|495.636.306
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|THYAO
|12,66
|2.373.583.312
|% 0,00
|
|PETKM
|3,67
|665.122.737
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,33
|380.019.930
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,47
|43.999.661
|% 0,00
|
|YGYO
|0,49
|42.688.242
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3473
|7,3842
|% 0,06
|
|Frank
|5,7590
|5,7937
|% 0,08
|
|Riyal
|1,5292
|1,5368
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|1,32
|
|Altın Gr.
|272
|272
|0,32
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,00
|17,02
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,16
|62,16
|-0,13
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