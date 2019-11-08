IMF, Arjantin ile görüşmeye hazır















IMF Sözcüsü Gerry Rice, IMF ile Arjantin arasında yapılan 57 milyar dolarlık kredi anlaşmasının geleceğini tartışmak üzere Arjantin'in seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile herhangi bir zamanda görüşmeye hazır olduklarını, ancak şu ana kadar planlanmış bir toplantı bulunmadığını söyledi.



Rice, IMF'in Fernandez'in Arjantin ekonomisinin içinde bulunduğu krizden çıkarılması ve daha güçlü bir büyümenin yolunun açılması hedeflerini paylaştığını vurguladı.