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IMF, Arjantin ile görüşmeye hazır

08.11.2019 07:51

Son güncelleme : 08.11.2019 07:52
IMF, kredi programı için Arjantin`in seçilmiş Devlet Başkanı Fernandez ile görüşmeye hazır.



IMF Sözcüsü Gerry Rice, IMF ile Arjantin arasında yapılan 57 milyar dolarlık kredi anlaşmasının geleceğini tartışmak üzere Arjantin'in seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile herhangi bir zamanda görüşmeye hazır olduklarını, ancak şu ana kadar planlanmış bir toplantı bulunmadığını söyledi.

Rice, IMF'in Fernandez'in Arjantin ekonomisinin içinde bulunduğu krizden çıkarılması ve daha güçlü bir büyümenin yolunun açılması hedeflerini paylaştığını vurguladı.





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