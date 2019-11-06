Uluslararası Para Fonu, Euro Bölgesi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 1,3`ten yüzde 1,2`ye, 2020`ye ilişkin de yüzde 1,5`ten yüzde 1,4`e düşürdü.
IMF, Euro Bölgesi büyüme tahminlerini düşürdü
06.11.2019 18:04
Son güncelleme : 06.11.2019 18:04
AA
Uluslararası Para
Fonu (IMF), "Avrupa İçin Bölgesel Görünümü Kasım (REO)" raporunu yayımladı.
Rapora göre, Euro
Bölgesi için 2019 ve 2020 büyüme beklentisi 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 1,4'e çekildi.
IMF, revizeye sebep olarak da "Euro Bölgesi’nin en büyük ekonomisi olan Almanya'da görülen güçsüz büyüme ve bölgenin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya'daki durgunluğu" gösterdi.
Büyüme tahmini Almanya için bu yıl yüzde 0,8'den yüzde 0,5'e, Fransa için de yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye indirildi.
IMF, Euro Bölgesi enflasyon tahminini ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,2'ye düşürdü.
IMF raporunda, "Avrupa'daki ekonomik faaliyetler, ticaret ve imalattaki zayıflığın etkisiyle yavaşladı. Bölgede çoğu ekonomideki yavaşlama dış sebeplerden kaynaklanmaya devam ediyor." denildi.
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|% 19,96
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|TMPOL
|4,23
|13.022.849
|% 14,95
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|DOBUR
|4,16
|32.852.177
|% 14,92
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|NATEN
|9,67
|97.383.230
|% 14,03
|
|NUHCM
|12,15
|57.052.458
|% 13,34
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|KSTUR
|18,90
|24.695
|% -10,00
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|63.700
|% -7,70
|
|COSMO
|1,17
|775
|% -5,65
|
|ATAGY
|4,07
|1.104.741
|% -5,35
|
|ISKUR
|159.999,90
|160.000
|% -5,33
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|THYAO
|11,95
|878.191.464
|% 0,76
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|BJKAS
|2,16
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|ASELS
|18,59
|398.500.565
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|GARAN
|9,51
|344.652.523
|% 0,53
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|EREGL
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|239.350.946
|% 0,73
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|BJKAS
|2,16
|412.040.449
|% 0,93
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|GSRAY
|1,69
|237.621.732
|% -1,74
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|YYAPI
|0,47
|39.961.957
|% 6,82
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|KRDMD
|2,27
|182.364.868
|% 0,89
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|YGYO
|0,47
|38.428.320
|% -2,08
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,4026
|7,4398
|% 0,20
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|Frank
|5,7829
|5,8177
|% 0,22
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|Riyal
|1,5327
|1,5403
|% 0,23
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|Alış
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|Altın Ons
|1.488
|1.488
|3,55
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|Altın Gr.
|276
|276
|1,39
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|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
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|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
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|Yarım
|879
|902
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|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
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|Gümüş.Ons
|17,58
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