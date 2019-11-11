IMF, Pakistan için ilk kredi dilimini serbest bırakacak

Pakistan'ın bütçe açıklarının daralmakta olduğuna işaret eden IMF, Pakistan ile yapılan 6 milyar dolar
büyüklüğündeki finansal destek programı anlaşması çerçevesinde ilk kredi dilimini serbest bırakacağını duyurdu.
28 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında İslamabad'da temaslarda bulunan IMF heyetinin başkanı Ramirez Rigo, ilk dilim olarak 328 milyon SDR'nin (450 milyon dolar) serbest bırakılacağını belirtti.
IMF, Nisan ayında Pakistan ile 3 yıllık bir kurtarma programı üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Bu, IMF ile Pakistan arasında 1980'lerden bu yana imzalanan 13'ncü kurtarma programı olmuştu.