Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, düşük verimlilik ile ekonomik büyüme, düşük faiz oranları ve düşük enflasyonun, 2020 ekonomik görünümündeki önde gelen riskler olduğunu söyledi.
IMF açıkladı! 2020`de önde gelen riskler...
27.01.2020 11:27
Son güncelleme : 27.01.2020 11:27
DHA
Uluslararası Para
Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ucuz para iştahının hanehalkları, işletmeler ve yönetimlerin daha fazla borç almasına yol açtığı uyarısını yaptı.
Toplam 144 trilyon dolar
düzeyindeki küresel borcun herkes için bir sorun olmayabileceğini söyleyen Georgieva, bazı düşük gelirli ülkelerde borç düzeylerinin 2008 ekonomik kriz öncesindeki düzeylere ulaştığını hatırlattı.
IMF Başkanı, daha etkili yapısal reformlar uygulanması çağrısı yaparak, gelecek dönemde kuralcı yaptırımların azalmasına ve erken harekete geçmeyi sağlayacak politikaların oluşturulmasına yol açacak kuvvetli para politikaları görmek istediğini vurguladı.
11:12121.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -781,48
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.491
En Düşük
120.627
11:125,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 5,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
11:126,5579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0039
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
11:12301,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,42
|Açılış
|: 301,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|16,95
|87.175.893
|% 15,70
|
|QNBFB
|63,15
|6.791.035
|% 14,92
|
|GRNYO
|1,51
|22.041.029
|% 14,39
|
|ARMDA
|27,50
|986.739
|% 12,43
|
|GYHOL
|26,00
|661.024
|% 11,11
|
|QNBFL
|124,90
|7.369
|% -14,98
|
|BURVA
|18,08
|52.360
|% -14,96
|
|RYGYO
|9,00
|1.050.345
|% -10,36
|
|EMNIS
|1,59
|6.163
|% -9,66
|
|BALAT
|1,96
|128.594
|% -9,26
|
|THYAO
|14,25
|419.814.840
|% -1,99
|
|PETKM
|4,08
|190.387.412
|% 0,25
|
|KRDMD
|3,00
|147.823.026
|% -0,66
|
|CEMAS
|1,61
|133.537.970
|% 5,92
|
|GUSGR
|2,72
|124.155.666
|% -1,09
|
|CEMAS
|1,61
|133.537.970
|% 5,92
|
|TSKB
|1,33
|67.540.081
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,00
|147.823.026
|% -0,66
|
|PETKM
|4,08
|190.387.412
|% 0,25
|
|GUSGR
|2,72
|124.155.666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7426
|7,7815
|% -0,06
|
|Frank
|6,0961
|6,1328
|% 0,02
|
|Riyal
|1,5796
|1,5875
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.579
|1.579
|7,00
|
|Altın Gr.
|301
|302
|1,15
|
|Cumhuriyet
|1.990
|2.007
|3,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|17,61
|
|Yarım
|955
|980
|8,52
|
|Çeyrek
|479
|490
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,01
|
|B. Petrol
|58,53
|58,53
|-1,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:27XU100
Endeks 121, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 2, 676.00 milyon TL de
-
11:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, EREGL
-
11:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -868, 91 kaybederek (% -0.75 ) 115, 000
-
11:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, BRKSN, UFUK, ARSAN, EGCEY, AYEN
-
11:22
EGCEY, SODSN, CEMAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında