Uluslararası Para Fonu yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi.
IMF: Ekonomik büyümeyi hızlandırdı
28.10.2019 10:29
Son güncelleme : 28.10.2019 10:29
DHA
Uluslararası Para
Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi
reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu” dedi.
ABD’deki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalıların oldukça “faydacı” olduklarını ve asla “sıradan” bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.
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