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IMF: Ekonomik büyümeyi hızlandırdı

28.10.2019 10:29

Son güncelleme : 28.10.2019 10:29
Uluslararası Para Fonu yeni Başkanı Kristalina Georgieva, mevcut ABD yönetiminin uyguladığı vergi politikalarının ekonomik büyümeyi hızlandırdığını söyledi.



DHA

Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni Başkanı Kristalina Georgieva, Axios’a verdiği röportajda, “Buradaki liderliği takdir etmek gerekir, ABD şu an en iyi performans gösteren ülkelerden biri ve bunu da büyümeyi güçlendirmek için vergi reformları kullanarak gösterdiği cesarete borçlu” dedi.

ABD’deki seçim öncesi oluşan politik anlaşmazlıklara da değinen Georgieva, Amerikalıların oldukça “faydacı” olduklarını ve asla “sıradan” bir sosyalizm düzenini tercih etmeyeceklerini söyledi.




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