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IMF`ten Güney Afrika`ya uyarı!

26.11.2019 07:46

Son güncelleme : 26.11.2019 07:46
IMF`ten yapılan açıklamada "Güney Afrika, ekonomisinde hızla reform yapmaz ise risk altına girer" denildi.



Güney Afrika'nın artan işsizlik ve eşitsizliğin eşlik ettiği uzun bir zayıf ekonomik büyüme dönemi ile karşı karşıya olduğunu belirten IMF, hükümetin reformları hızla uygulamaya koymaması halinde daha büyük bir kredi notu riski ile karşı karşıya kalacağını bildirdi.

IMF, Güney Afrika için 2019 GSYH büyüme tahminini Ekim ayında yüzde 1,2'den 0,5'e indirmiş ve hükümetin cari politikalarını izlemeye devam etmesi, reformları çabuk şekilde uygulamaya geçirmemesi halinde büyümenin 2020 yılında da bastırılmış kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Madde 4 kapsamında Güney Afrika'ya yapılan ziyaretin sonuçlarını açıklayan IMF, "Şubat ayında sunulacak olan 2020-2021 mali yılı bütçesi mali zorlukları ve kamu şirketlerinin içinde bulundukları zorlukları düzeltecek, kamu borcunu istikrara kavuşturacak tedbir ortaya koymalı. Kamunun ve kamu şirketlerinin harcamalarında ve verimliliğinde gerekli ayarlamaları yapacak reformların uygulanmaması borç dinamiklerini kötüleştirecek, finansal istikrarı aşındıracak ve Ülke'nin risk priminin daha da yükselmesine yol açacak" değerlendirmesini yaptı.
 





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