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İndirim kampanyalarında son 20 gün!

10.12.2019 12:18

Son güncelleme : 10.12.2019 12:18
Otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki paylarını artırarak 2019 satış hedeflerini tutturmaya çalışan otomobil firmaları, aralık ayında devreye koydukları kampanyaları, yılın tamamlanmasına sayılı günler kala daha da genişletti.



AA

AA muhabirinin, Türk otomobil pazarında faaliyet gösteren bazı yerli ve yabancı markaların duyurularından derlediği bilgilere göre aralık ayı,  pazardaki payını büyütmek için cazip kampanyalarını devreye alan markaların rekabetiyle geçiyor.

Üç kamu bankasının (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası" kapsamında aralık ayına özel fırsatlar sunan birçok yerli ve yabancı firma, "hurda araç teşviki", "sıfır faiz", "36 aya varan vade seçenekleri", "takas indirimi" gibi kampanyalarla alıcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

RENAULT

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında geçen  yılı lider kapatan Renault, aralıkta, hurda araç teşvikli Clio HB modelini 74 bin  900, Megane Sedan modelini de 105 bin 900 liradan başlayan fiyat ve yüzde  sıfırdan başlayan faiz fırsatıyla tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Firma ayrıca aralık ayına özel yerli üretim Clio HB, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan model araçlar için "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi  Kampanyası" kapsamında 36 ay taksit ve yüzde 0,69 faizli 50 bin lira kredi  avantajı sunuyor.

Hafif ticari araçlarda da 31 Aralık'a kadar geçerli kampanya yapan Renault, Kangoo Express modellerinde liste fiyatı üzerinden 6 bin, Kangoo Multix,  Master, Yeni Master ve Trafic ailesinde liste fiyatı üzerinden 4 bin 500 lira indirim uyguluyor.

FİAT

Fiat, aralık ayı kampanyası kapsamında Egea modelini 32 bin 50 lira  peşinat ve aylık 2 bin lira taksitle satın alma kolaylığı sağlıyor.

Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi çekmek isteyen müşteriler ise  15 bin lira tutarında hurda araç teşvikinden yararlanması durumunda Egea ailesi  modellerinde 24 ay taksit ve yüzde 0,69 faizle maksimum 50 bin lira tutarında  kredi kullanılabiliyor. Belirtilen kredi taksit tutarı 2019 model sıfır kilometre  Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonunda geçerli olacak.

Ayrıca Fiat 500 ailesi üyesi 139 bin 900 liradan başlayan 500X SUV  Cross ile 112 bin 900 liradan başlayan 500L Cross modellerinde ise bin 500 lira  ve üzeri aksesuar alımında araç bedelinde yüzde 10 indirim kampanyası 31 Aralık'a  kadar devam edecek.

FORD

Düşük taksit, sıfır faiz veya peşin alım fırsatı gibi seçenekleri  sunan Ford, "Her Şey Dahil Finans Paketi" kapsamında Fkasko, Ford güvence veya  bakım paketi satın alımlarında geçerli indirimler yapıyor.

Paket kapsamında Fiesta ve Yeni Focus Titanium model otomobillerde 77  bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde sıfır faizli kredi kullanma imkanı, Kuga,  EcoSport ve Focus Trend X benzinli model otomobillerin satın alımlarında geçerli  60 bin liraya kadar 24 ay ve yüzde 0,99 faiz kampanyası 31 Aralık'ta sona erecek.

Firma, Tourneo Courier Journey model otomobillerde de 72 bin liraya  kadar 36 ay taksit ve yüzde 0,49 kredili kampanyasıyla müşterilerini memnun  etmeye çalışıyor.

TOYOTA

Toyota'nın, "Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası"  çerçevesinde Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack, Corolla Flame, Corolla  Flame X-Pack ve tüm C-HR modelleri için 50 bin lira finansman tutarı, 36 ay vade  ve yüzde 0,69 faizi kampanyası 31 Aralık'a kadar yürürlükte kalacak.

Hilux modelleri ise Toyota Finans sistemi kapsamında 60 bin lira 12 ay  ve yüzde 0 faizli finansmanla yıl sonuna kadar bayilerinde satışa sunuluyor.

HYUNDAİ

Hyundai, yerli üretim İ20 modelinde yıl sonuna kadar 50 bin lira, 24  ay taksit ve yüzde 0,49 faiz ve hurda teşvikiyle 21 bin 500 liraya kadar indirime  gideceğini açıkladı.

Tucson modellerinde 5 bin 500 liraya varan takas desteği ve 50 bin  lira, 12 ay taksit ve yüzde 0,49 Kona modellerinde 50 bin lira, 12 ay taksit ve  yüzde 0,49 faiz veya hurda teşvikiyle 17 bin 500 liraya kadar indirim ve Elantra  modellerinde ise 3 bin 250 liraya varan takas desteği ya da 50 bin lira, 12 ay  taksit ve yüzde 0,49 faiz kampanyaları 31 Aralık'a kadar sürecek.

PEUGEOT

Peugeot, sınırlı sayıda cam tavanlı 208 Signature 1.5 BlueHDi dizel  düz vites modelini hurda teşvikiyle 106 bin 900 liradan başlayan fiyatlardan  satıyor.

208, 2008 ve 301 modelleriyle Rifter düz vitesli versiyonunda 26 bin  lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz, 3008 ve 5008 modelleriyle Rifter otomatik  vitesli versiyonunda 40 bin lira, 12 ay vade ve yüzde sıfır faiz ve Partner Van,  Boxer Van ve Expert Van modellerinde ise 45 bin lira 15 ay taksit ve yüzde sıfır  faizli kampanyaları yıl sonunda tamamlanacak.

HONDA

Honda da CR-V modellerinde 100 bin lira finansman desteği, 12 ay vade  ve yüzde sıfır faiz, Yeni Civic Sedan modelinde de 60 bin lira, 18 ay veda ve  yüzde 0,49 faiz fırsatıyla tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

CİTROEN

Aralık ayına özel kampanyalar hazırlayan Citroen, C5 Aircross SUV  modelinde 40 bin liraya kadar 12 ay taksit ve yüzde 0,99 faiz seçeneği, diğer tüm  Citroen binek ve ticari araç modellerinde ise 50 bin liraya kadar 12 ay vade ve  yüzde 0,59 faiz seçeneğini devreye aldı.




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