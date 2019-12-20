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ING Türkiye Genel Müdürü Abay, ING Grubu tepe yönetimine atandı

20.12.2019 10:53

Son güncelleme : 20.12.2019 10:53
ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, ING Grubu’na Global İcra Kurulu Üyesi olarak atandı.



AA

ING Türkiye açıklamasına göre, ataması Avrupa Merkez Bankası (ECB)  tarafından onaylanan Abay, İcra Kurulu'ndaki yeni görevi kapsamında Hollanda, Belçika ve Lüksemburg ülkelerinden (Pazar Liderleri Bölgesi) sorumlu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Grubu Üst Yöneticisi (CEO)  Ralph Hamers, Pınar Abay'ın yeni görevinden ötürü büyük memnuniyet duyduklarını  belirterek, "Kendisinin liderliğinde ING Türkiye başarılı bir şekilde dijital ve  inovatif  bir organizasyona dönüştü. Abay’ın bankacılık sektörüne ve ING’ye dair  derin bilgisinin yanı sıra müşteri ve çalışan odağı tutkusu, Hollanda ve  Belçika’daki bankacılık organizasyonlarımızın entegrasyon sürecini daha da ileri  taşıma konusunda çok değerli katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Abay ise yeni görevinden dolayı büyük gurur ve mutluluk  duyduğunu ifade ederek, "ING Grubu gibi büyük bir ailenin tepe yönetiminde yer  almak önemli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. ING’nin benimsediği, insanların iş ve özel hayatlarında her zaman bir adım önde olmaları amacına  yürekten inanıyor, bu amaca yönelik atılacak adımların parçası olmaktan büyük gurur ve heyecan duyuyorum." açıklamasında bulundu.

PINAR ABAY KİMDİR?

Açıklamada verilen bilgilere göre, Pınar Abay, ING Türkiye'yi dijital  bankacılık vizyonuyla müşteri odaklı bir yapıya dönüştürmek için teknolojik  altyapı yatırımlarına hız verirken, kurum içerisinde kültürel dönüşüme de  liderlik etti.

Yenilikçi insan kaynağı uygulamalarıyla birlikte inovasyon kültürünü  de destekleyen Abay’ın liderliğinde ING Türkiye Grup içerisinde hem teknoloji hem  de yetenek ihraç eder konuma geldi. ING Türkiye bu dönemde işveren markası olma  yolunda da önemli gelişme kaydetti ve tüm ING Grubu içerisinde çalışan  memnuniyeti en yüksek ülkeler arasında yer aldı.

ING Türkiye’ye 2011 yılında 34 yaşındayken Genel Müdür olarak atanan  Pınar Abay, bu görevine ek olarak 2016 yılında ING Belçika Yönetim Kurulu Üyeliği  görevine getirildi.

Kariyerine 1998 yılında danışmanlık şirketi McKinsey&Company’de  başlayan Abay, San Francisco ve New York ofislerinde de görev yaptıktan sonra  İstanbul ofisinde yönetici ortak olarak çalışmış ve bankacılık sektörüne  danışmanlık vermişti. Bilkent Üniversitesi’nde Ekonomi eğitimi alan ve Harvard  Business School’da MBA yapan Abay, 1977 doğumlu ve iki çocuk annesi.

ING TÜRKİYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVİNE YENİ ATAMA EN KISA ZAMANDA

Öte yandan ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine yeni atamayla ilgili  bilgilendirmenin ise en kısa zamanda yapılacağı bildirildi.




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