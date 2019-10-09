ING Türkiye, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredisi için faiz oranını yüzde 1,19`a kadar çekti.
ING Türkiye ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü
09.10.2019 13:38
Son güncelleme : 09.10.2019 13:38
AA
ING Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, kredi
skoru ve ödeme performansını baz alarak kişiye özel avantajlı faiz
oranları sunan banka, 18 ay ve üstü vadeli ihtiyaç kredilerinde faiz
oranını yüzde 1,19'a kadar düşürdü.
Hem mevcut hem de yeni müşterileri kapsayan bu indirim ile daha önce yüksek faiz
oranları sebebiyle ihtiyaçlarını erteleyen müşteriler de ING'nin avantajlı faiz
oranlarından yararlanabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, sunulan avantajlı yeni faiz
oranları ile ekonomideki canlanmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
İhtiyaç kredilerinde şu an piyasadaki en rekabetçi faiz
oranlarından birini sunduklarını vurgulayan Gökgöz, şunları kaydetti:
"ING Türkiye olarak müşterilerimize mükemmel müşteri deneyimi sunma hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Buna avantajlı faiz
oranlarını da ekleyebildiğimiz için çok mutluyuz. Müşterilerimizden aldığımız ilk tepkiler çok olumlu. Son çalışmalarımız ile birlikte ihtiyaç kredilerinde yoğun talep almaya başladık. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."
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