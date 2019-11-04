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İngiliz devi Mothercare iflas başvurusu yapıyor

04.11.2019 13:33

Son güncelleme : 04.11.2019 13:42
İngiltere`nin bebek ürünleri perakendecisi Mothercare`in iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı bildirildi.



AA

Şirketten yapılan açıklamada, Mothercare'in İngiltere'deki 79 mağazasının karlılık sorunu yaşadığı, şirketin iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

Bu arada, şirketin mağazalarının kapatılması halinde 2 bin 500 kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Mothercare'in İngiltere dışındaki mağazaları, bu yılın mart ayında  toplam 36,3 milyon zarar yazmıştı.

Şirketin, İngiltere'deki mağazalarını satmak için uzun süredir görüşmelerde bulunduğu ancak henüz bir alıcı bulamadığı belirtiliyor.

İngiltere'de son dönemde artan ekonomik riskler ve tüketici talebindeki değişiklikler nedeniyle ülkenin en büyük perakende zincirleri; çalışanlarını işten çıkarma, mağazalarını kapatma ya da iflas açıklama yoluna  gidiyor.

İngiltere'de oyuncak şirketi Toys R Us, elektronik perakende zinciri Maplin, halı şirketi Carpetright, İngiliz şef Jamie Oliver'in 25 restoranlık  zinciri son dönemde iflas eden şirketler arasında yer alıyor.




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