GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiltere, Libra’yı sıkı denetleyecek

09.10.2019 15:34

Son güncelleme : 09.10.2019 15:41
İngiltere Merkez Bankası sosyal paylaşım platformu Facebook’un piyasaya sürmeye hazırlandığı dijital para birimi Libra’nın sıkı denetime tabi tutulmasının planlandığını bildirdi.



AA

İngiltere Merkez Bankası’nın Finansal Politika Komitesi (FPC) toplantısına ilişkin tutanaklarda, Facebook’un 2020 yılında piyasa sürmeye hazırlandığı dijital para birimi Libra’nın sistemik olarak önemli bir ödeme sistemi olmasının beklendiği, bu yüzden de “en yüksek direnç standartlarının” karşıladığının görülmesi gerektiği bildirildi.

Toplantı notlarında dijital para birimi Libra’nın sadece kendisinin güvenliğinin değil aynı zamanda Libra ekosistemi içerisinde yapılacak işlemlerin de direnç ve güvenliğinin önemli olduğu vurgulandı.

Banka Libra’nın piyasaya sürülmesiyle birlikte para biriminin  oluşturacağı ekosisteme yönelik sıkı denetimlerin yapılmasının planlandığını bildirdi.

Geçen ay Fransa ve Almanya, Facebook'un kripto para birimi Libra'nın kullanımının Avrupa'da engellenmesi konusunda anlaştıklarını açıklamıştı.

Almanya ve Fransa Maliye Bakanlıkları konuya ilişkin ortak açıklamalarında, "Hiçbir özel kuruluşun ulusların egemenliğine ait olan parasal gücü talep edemeyeceği" belirtilmişti.

Uluslararası ödemeler sisteminde iyileştirmeye ihtiyaç olduğunun aktarıldığı açıklamada, bankalara, Avrupa Ödeme Sistemi'nin geliştirilmesi ve Avrupa Merkez Bankası'na da dijital para birimleri konusunda çalışmalarını hızlandırma çağrısı yapılmıştı.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise geçen ay, Libra'nın hükümetlerin parasal egemenliğini tehlikeye atabileceğini, Libra'nın kullanımının Avrupa'da engelleneceğini kaydetmişti.




BIST USD EURO ALTIN
15:26101.254
Değişim :  -0,59% |  -605,71
Açılış :  102.147  
Önceki Kapanış :  101.859  
En Yüksek
102.603 En Düşük
100.850
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru