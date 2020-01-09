GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

İngiltere Merkez Bankası’ndan faiz indirim sinyali

09.01.2020 15:34

Son güncelleme : 09.01.2020 15:34
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, ülke ekonomisinin yakın zamanda gücünü artırmaması durumunda bankanın hızlıca harekete geçebileceğini belirterek, ilerleyen dönemde olası bir faiz indirimi adımının sinyalini verdi.



AA

Banka'nın enflasyon hedefine ilişkin Londra’da düzenlenen toplantıda  konuşan Carney, şirketlerin AB’den çıkış sürecine ilişkin daha net bir takvime sahip olmasına rağmen, gelecek dönemde ekonominin yeniden büyümesini artırmasına ilişkin herhangi bir garantinin olmadığını kaydetti.

Carney, “Ekonominin yeniden büyümesini artırması tabi ki garanti  değil. Ekonomimiz cansız ve halsiz bir şekilde büyüme gösterdi. Enflasyon ise hedeflenen seviyenin altında. Gayet uygun bir şekilde Para Politikası Kurulu üyeleri arasında İngiltere’de büyümenin ve enflasyonun artırılmasını desteklemek amacıyla yakın vadeli esaslar konusunda bir müzakere söz konusu.” İfadelerini kullandı.

Carney, “Küresel büyümeden ve gelecekteki ticari ilişkilerimize ilişkin olasılıklardan kaynaklı aşağı yönlü riskler var. Eğer aktivitede  zayıflığın devam ettiğine ilişkin kanıtlar artarsa, bankanın sahip olduğu görece  sınırlı faiz indirimi alanı içerisinde, risk yönetimi değerlendirmemiz hızlı bir  şekilde bu duruma cevap verir. “şeklinde konuştu.

Bankanın olası faiz indirimi adımında hareket alanına da açıklık getiren Carney,  “Bütünüyle bakıldığında geleneksel ve geleneksel olmayan politika alanının faizde aşağı yukarı 250 baz puan indirime denk geldiğini  söylemek makul bir değerlendirme.” dedi.

Carney’nin açıklamalarının ardından İngiliz sterlini Londra saatiyle 10.36’da ABD doları karşısında yüzde 0,6 değer kaybederek 1,3096 seviyesine geriledi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:19116.844
Değişim :  3,52% |  3.968,27
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
117.170 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 5,10 67.567.734 % 19,44  
CELHA 7,54 16.593.569 % 18,93  
RYGYO 4,77 49.574.511 % 17,20  
SRVGY 11,36 4.506.517 % 14,98  
ODAS 2,47 569.598.185 % 14,88  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6316 7,6699 % -1,24  
Frank 6,0062 6,0424 % -0,82  
Riyal 1,5603 1,5681 % -0,76  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.546 1.547 -13,41  
Altın Gr. 292 292 -4,55  
Cumhuriyet 1.938 1.968 -63,00  
Tam 1.932 1.980 -64,68  
Yarım 934 958 -31,28  
Çeyrek 468 479 -15,64  
Gümüş.Ons 17,85 17,90 -0,25  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,06  
B. Petrol 65,42 65,42 -0,02  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru